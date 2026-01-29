海鯤號今首次潛航測試 攸關6月交艦海軍進度

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦原型艦海鯤號(舷號SS-711)今(29)日展開潛航測試，預計下潛10至20公尺呼吸管深度，軍事迷估計海鯤號首次潛航會到高雄外海，測試成功與否，攸關6月交艦海軍目標。

「海鯤軍艦」自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日命名典禮；2025年6月14日第一次浮航測試；從開工迄今5年2個月，今天第一次潛航測試，軍事迷一早到高雄港為其加油打氣，截至目前海鯤號仍未現身，大家引領期盼。

軍事觀察家「諸葛風雲」(本名紀東昀)表示，今天測試深度從潛望鏡10餘公尺至50公尺，為完整淺海域測試，不同深度逐次增加，反覆驗證測試科目，測試海域可能在高雄港至左營之間，順利完成之後，深海測試會到小琉球以南海域，測試深度到200公尺以上。

台船指出，潛航測試依次進行呼吸管深度測試，在10至20公尺深度海域進行，驗證水密性、水下平衡穩定性、全艦各系統及系統間組合功能；淺水潛航測試深度50至100公尺，驗證水密性及平衡穩定性；深水潛航深度100公尺至設計最大深度，同樣驗證水密性及平衡穩定性，由淺入深逐步耐壓測試。

台船表示，完成潛航測試後，進入測評測試階段。第一階段由船廠(台船)進行技術測評，驗證儎台系統與作戰系統符合需求，測試項目有續航力、水下噪音、聲納性能、戰鬥系統，還有武器模擬射擊(無火藥魚雷又稱「操雷」)。

完成上述測試後，即交船給船東(海軍)進行戰術測評，海鯤號會到演習海域，結合技術與戰術測試評估，驗證符合整體作戰能力，測試項目有武器射擊、單艦戰術運用測試、多艦協同作戰測試、長時間巡弋成熟度測試。

台船比較各國柴電潛艦製造期程，成熟柴電潛艦如日本蒼龍級、大鯨級、瑞典哥特蘭級、南韓張保皐級，建造期程約4年。自行研製新一級的原型艦，例如法國的天蠍級、英國的擁護者級、德國的212A、214級，整個工期(不含設計，自安放龍骨起至交艦)通常拉長到6至10 年。

台船表示，「海鯤軍艦」網羅不同先進國家工程師指導，從安放龍骨迄今4年2個月。台船強調，與其他國家的新造潛艦比較，「海鯤軍艦」工期並未較久，甚至是偏快。

