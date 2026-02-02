海鯤號何時深水潛航測試？軍事觀察家曝時間點

〔記者洪定宏／高雄報導〕海鯤號潛艦1月30日完成淺水潛航測試後，目前停靠在高雄港91號碼頭進行調校，何時能出海執行深水潛航測試？軍事觀察家紀東昀推估，如果天氣允許，農曆春節前，有機會再度出港海測。民眾目擊，停靠碼頭的海鯤號帆罩被鐵製鷹架包圍，甲板放置黃色錐狀體及橘色長條設備，研判可能要花時間修整。紀東昀認為，海鯤號沒有進塢，只在碼頭進行海測後的局部調校作業，研判淺水潛航測試沒有大問題，搭鷹架是為了保護工作人員安全。台船指出，1月29日完成「首次下潛」後，1月30日持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標，將續依測試程序書，逐次執行各表定操作深度的艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測項，以驗證全艦功性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。依照台船發布的「潛艦知識科普」顯示，潛航測試可分為呼吸管深度測試、淺水深度測試、深水深度測試等三階段，直到設計最大潛深為止，以逐步測試各項裝備的運作與功能，並確保全艦水密性、平衡性，以及高壓之(液壓)油、(海)水、電、(壓縮空)氣等系統的功能與組合運作。紀東昀現為逢甲大學通識教育中心兼任助理教授，專長企業管理、軍事管理、公民意識與人文素質培養、醫療管理，他主持的「諸葛風雲的異想世界」臉書粉專，開宗明義強調台灣「位於西太平洋第一島鍊中央，在內憂外患情形下，艱苦奮鬥，至於未來應由台灣全民決定」。

