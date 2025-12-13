海鯤號傳液壓失效 尾舵全靠阿兵哥人力操作 台船：不再逐一回應

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」，繼上次傳出船身側傾、6部主機僅4部能運轉後，今（13）日又被爆料，第2次海測時，液壓系統全掛掉，X型舵根本無法轉向，全靠阿兵哥在尾舵旁的「舵機室」接力人力操作，才讓X型舵轉向。

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」，依照合約原定11月交艦；海軍司令部參謀長邱俊榮12月10日坦言，有關目前海鯤艦測試延後，的確是有2個月以上落後，目前部分正在積極做後續潛航跟測試。

不過，海鯤號繼上次傳出船身側傾、6部主機僅4部能運轉後，根據《鏡報》今（13）日報導，海鯤號第2次海測時，液壓系統全掛掉，X型舵根本無法轉向，全靠阿兵哥在尾舵旁的「舵機室」接力式的人力輸出，才讓X型舵轉向。

廣告 廣告

《鏡報》引述爆料者透露，當下伴隨海鯤號出海的兩艘拖船則是緊緊控制海鯤號的船頭，用拖船的推力來影響海鯤號的方向，避免海鯤號因為X型舵失效而發生碰撞他船事件。

知情人士向《鏡報》披露，潛艦通常配備多個獨立的液壓泵，當主系統失效時，會立即切換到備用液壓迴路，為確保備用液壓迴路的安全性，還會另外搭配備用泵的電力，以確保能正常使用。

但如果真的發生所有液壓動力完全喪失，他說，最後手段就是進行機械式的「人工輔助」操作，也就是人員到潛艦後段的「舵機室」，用人力模式，透過連桿、齒輪或鋼纜系統，將船員的體力直接轉化為操作舵面的力量。

海軍司令部回覆《鏡報》指出，該艦操控系統具備自動、半自動及人力操作等多重備援措施，當日應變處置均按程序並在安全範圍內，並且在返港後已完成缺改，操作正常。

負責承造的台船公司不堪其擾，今（13）日發聲明強調，今後相關媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應。

【看原文連結】