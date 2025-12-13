海鯤號傳液壓失效 諸葛風雲：考試每次都一百分？

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」，今（13）日又被爆料，第2次海測時，液壓系統全掛掉，X型舵根本無法轉向，全靠阿兵哥在尾舵旁的「舵機室」接力人力操作，才讓X型舵轉向。對此，退役軍官諸葛風雲13日在直播時表示，台灣第一次造潛艦，所有都需要測試調教，結果被當成一出航就要百分百答題正確，考試有每次都一百分？為了安全，用手動方式把船開回來，這有什麼問題？

根據《鏡報》今（13）日報導，海鯤號第2次海測時，液壓系統全掛掉，X型舵根本無法轉向，全靠阿兵哥在尾舵旁的「舵機室」接力式的人力輸出，才讓X型舵轉向。

負責承造的台船公司今（13）日發聲明表示，現階段為了保密及加緊完成各種測試，相關媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應。台船強調，潛艦專案團隊將持續戮力專注於完成「海鯤軍艦」的測試、缺改，在安全無虞的前提下，盡快完工交艦，不負國人所望。

台船強調，承造各型船艦，任何裝備系統於驗測過程所發現的各類缺失，都會設計自動、半自動及人力等操作為多重備援等因應作為，而台船專案團隊將負責任逐次解決，迄今並無任何工程技術的瓶頸與困難。本公司同仁亦從中學習，獲得寶貴經驗，作為後續艦性能改善之基礎。

對此，退役軍官諸葛風雲13日在直播時表示，潛艦的控制室有一套操舵系統，另外舵房也有控制系統，還有備援也就是人力控制，德國212級潛艦訓練時也有人力操舵。

諸葛風雲指出，原廠設定值較為敏銳，導致尾舵訊號異常，因此轉換為人力操舵。人力操舵本來就是測試科目，海鯤艦是自己開回來，沒有故障，不是被拖船拖回來，代表一切都在控制之內，沒有什麼問題。

他強調，台灣第一次造潛艦，所有都需要測試調教，結果被當成一出航就要百分百答題正確，考試有每次都一百分？為了安全，用手動方式把船開回來，這有什麼問題？

