海鯤號入塢調校整備 台船估最快明年Q1交船

▲「海鯤軍艦」日前完成浮航測試，「奮進魔鬼魚號」無人船伴航。（圖／台船提供）

[NOWnews今日新聞] 花費500億建造的國造潛艦「海鯤號」日前完成第5次海試，董座陳政宏宣誓「韌性新防衛，台船已就位」。台船今（5）最新表示，進塢實施載台裝備、水密邊界及水線下戰系檢查與調校。另，台船預估明年第一季到第二季之間有機會交艦。

國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但日前甫完成福行，更傳出錨機故障未裝，且未完成水密門整合測試即出航。台船日前澄清錨機為多重備援選項之一，「海鯤軍艦」錨機刻由原廠調校中，日後將回裝；全艦水密門現況測試均正常。

台船今表示，與專案團隊秉持安全第一為前提，「海鯤軍艦」為後續潛航測試，依計畫在今日進塢實施載台裝備、水密邊界及水線下戰系檢查與調校。另，目前按照既有計畫推進，也在準備潛航測試，預估將在在明年第一季到第二季交船。

