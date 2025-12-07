海鯤號六部主機壞兩部？知情人士稱海軍為「政治性海測」硬來！台船澄清：主機均已裝艦啟動運轉

日前《鏡報》獨家報導，潛艦國造原型艦海鯤號沒有「錨機」也敢出海，後續遭國防部與台船舶斥稱「不影響安全」。對此，有台船知情人士再向該報記者爆料，艦上的六部柴油主機，僅有四部能運轉，而近日第四和第五次海上測試（SAT），甚至還有一部主機未裝回，批評「這種主要裝備都缺三落四也要出海」，簡直拿台船與海軍256戰隊弟兄生命開玩笑。台船後續也發聲明澄清，「一部主機未安裝」為不實資訊，主機均已裝艦啟動運轉。

廣告 廣告

據報導，今年初海鯤艦進行泊港測試（HAT）時，本依照計畫執行各項目的測試，國防部及海軍卻下令台船要依節點，於4月進行「政治性出海」、「政治性海測」，導致錨機毀損、主機進水損壞等損失。



即便海軍前顧問郭璽爆料，媒體也批露海鯤艦艙內進水導致主機故障，但海軍仍僅表示海鯤艦正進行系統測試與調校，對其他爆料則不予評論，意指實際真相為何，外界全然不知。



對此，有知情人士點出，台船原本是依據海鯤號測試手冊進行測試，海軍卻因想趕在賴清德就任一周年前夕執行首次出海測，一再要求台船依照海鯤軍艦建造節點執行，迫使台船跳過主機的信號介面測試；結果導致當天主機測試時，發二部主機執行排煙卻遭海水倒灌，整個主機進水，一部高達兩億多元的主機帶著發電機當場報銷、另一部主機也因受損而無法運轉。



知情人士批評，原因就在國防部、海軍司令部為「政治出海」，不顧裝備品質安全，反倒以興建節點做藉口「硬要出海」，這也讓海鯤號潛艦在今年6月中旬首次海測時，是於主機無法啟動的情況下，完全以電瓶的電力驅動螺旋槳進行。



不過針對六部主機中有兩部受損送修一事，台船也澄清，海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備；媒體報導「一部主機未安裝」為不實資訊；海軍司令部也說，海測均以最高標準且已完備相關安全措施，經風險評估後，不影響海測執行。

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

媒體稱要國防部送潛艦報告「此地無銀三百兩」...林楚茵反擊「完美示範在地協力者」：拿中共論調貶低海鯤艦！

徐巧芯嗆「你們的海鯤號浮起來就有錢」...于北辰批「拿國軍性命換政治生命」：讓她沉下去！蔡易餘：對國防造成大傷害