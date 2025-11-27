海鯤號再度出海 軍方視結果規劃第5次海測
[NOWnews今日新聞] 國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但是7月3日完成第3次浮航測試後，停留在高雄港4個多月未出海。睽違147天後，海鯤號今（27）日再度出海進行第4次海試。國防部長顧立雄今日在行政院院會後記者會表示，這次再進行浮航測試，主要針對主機、整合載台管理系統、全艦水密等部分進行測試，軍方會根據結果規劃第5次海測，順利的話才會進潛航測試。
國造潛艦海鯤號今日上午8時20分左右，在軍用級無人艇「奮進魔鬼魚」、海軍陸戰隊小艇等船艇伴航下，海鯤號慢慢駛向外海進行第4次浮航測試，這是睽違147天後，海鯤號再次進行浮航測試。
行政院院會會後記者會中，媒體詢問，國造潛艦海鯤號今日上午執行第4次浮航測試，是否代表「主機與電力管理系統」與「整合式儎台管理系統（IPMS）」兩項的調校已經完成。
顧立雄回應表示，海鯤艦現在已就相關的主機、電力管理系統、整合載台管理系統這兩項目，完成海測前整備，所以這次再進行浮航測試，主要就是針對主機、整合載台管理系統、全艦水密等項目。等到這次海試結果出爐，才會再規劃第5次浮航測試，如果順利的話，才會再進行淺水潛航測試。
