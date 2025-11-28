海鯤號再度海試 前潛艦軍官：下次應是潛航
[NOWnews今日新聞] 國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但是7月3日完成第3次浮航測試後，停留在高雄港4個多月未出海。睽違147天後，海鯤號昨（27）日再度出海進行第4次海試。前海軍潛艦軍官表示，對比前次出海，昨日出海測試新增了一樣東西「光電桅」，不再是傳統桅，可以透過鏡頭快速、精確掌握目標。他研判，下次應該是進行潛航測試。
海鯤號昨日上午8時20分左右，在軍用級無人艇「奮進魔鬼魚」、海軍陸戰隊小艇等船艇伴航下，慢慢駛向外海進行第4次浮航測試，這是睽違147天後，海鯤號再次進行浮航測試。國防部長顧立雄在昨日行政院院會後記者會表示，這次再進行浮航測試，主要針對主機、整合載台管理系統、全艦水密等部分進行測試，軍方會根據結果規劃第5次海測，順利的話才會進潛航測試。
台船發布新聞稿表示，依「海鯤軍艦」海試(SAT)計畫，已於27日實施第4次海上浮航測試，並順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。其餘浮航測試項目規劃將於近期執行，相關經驗也將累積為提升後續艦性能，及建造效率的依據。
一位不具名前潛艦軍官表示，根據27日海鯤號再次出海試驗，對比前次出海，新增了一樣東西「光電桅」，不再是傳統桅，可以透過鏡頭快速、精確掌握目標。
該名軍官表示，另外，之前海軍參謀長邱俊榮中將說海鯤號只剩IPMS及主機自動充電系統兩個問題，這部分他強調應已經完成測試。這部分雖然在照片或影片看不出來，但敢出去測就代表這兩項問題已經解決，系統經過整合已經沒有問題。也就是說，自動充電系統主機啟動後，海鯤號已經可以自動衡量電力要推潛艦的後面俥葉或是電瓶，比海龍、海虎性能，應已更加精進。
他表示，當天出海測試，在深夜23點51分時，港口的鏡頭突然關掉，旁邊還放了一張潛艦的照片，估計測試了8小時。但對於潛艦軍官來說，沒有下潛跟水面艦一樣，後面還是希望可以在確保安全的前提下，按部就班達到「如期、如質、如預算」三原則。雖然交艦無法如期，但預算已花了，「質」的部分就要要求做出來。另外，若沒有意外的話，下次出去應該就是首次潛航。我們樂觀其成，拭目以待，安全第一。
