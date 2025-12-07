海鯤號再遭爆料！6部主機僅4部能動？ 台船駁：均已裝艦啟動運轉

國造潛艦原型艦「海鯤號」日前進行主機測試。（台船提供）

國造潛艦原型艦「海鯤號」再遭爆艦上6部柴油主機，僅有4部運轉，根本拿弟兄生命開玩笑。台船昨（6日）發布新聞稿駁斥，強調主機都已裝艦啟動運轉。

國造潛艦「海鯤號」有主機沒裝？

繼日前踢爆海鯤號沒有「錨機」後，《鏡報》報導再爆海鯤號上的6部柴油主機中。僅4部能運轉，日前海測時還有1部主機因受損沒回裝。

對此，台船發布新聞稿，強調首次下水時「艦體」之俯仰及傾側，均在安全範圍內，相關報導不實。

台船指出，媒體報導「一部主機未安裝」為不實資訊，海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備。

台船說，潛艦專案團隊持續戮力執行，感謝國人與媒體的支持！對於臆測、不實報導，本公司特此澄清並表達遺憾，將持續秉持安全第一，在安全無虞前提下，完成海上測試，不負國人所望。

