海鯤號出海8小時下潛50公尺 完成首次潛航測試返港

潛艦國造原型艦海鯤號29日首度潛航測試，上午11時從高雄港出海，歷經約8小時，在晚間接近7時平安返港，完成50公尺淺水潛航。

高喊加油，軍事迷還拉紅布條，要幫海鯤號加油打氣，還有民眾特地從台南來見證。

台南市民陳小姐說：「一早就從台南出發過來這邊，想要見識一下我們國造的潛艦到底長怎麼樣子。」

軍事觀察家指出，如果淺水潛航測試順利完成，下一階段將進入更具挑戰性的深海測試。

軍事觀察家、逢甲大學兼任助理教授紀東昀表示，「今天的測試假如順利完成的話，就要進行深海測試，深海測試就會到小琉球以南的海域，來進行更深的一個海域測試。」

廣告 廣告

首次潛航成功，台船發新聞稿表示，這是我國海軍造艦史上的成就，也是歷史性的時刻。接續將按計畫執行海上測試，完成全艦性能驗證與後續交艦目標。

而國民黨立委徐巧芯發文，肯定海鯤號完成潛航測試，但指出海測關鍵是200公尺的下潛以及戰鬥測試，都要全部完成才算完成海測，另外不看好台船6月交艦的說法，認為年底前完成交艦就算順利。至於是否能動支相關預算？徐巧芯表示「不行」。

更多公視新聞網報導

海鯤號首度潛航測試 台船：整體進度未落後

海鯤號暌違147天再海測 專家：為潛航做準備

國造海鯤號今首出港海測 將進行浮航、動力系統測試

