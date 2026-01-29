海鯤號國造潛艦首度潛航測試平安返港 台船：完成「潛航下潛」里程碑
潛艦國造原型艦海鯤號（舷號SS-711）今天 （29日）首度潛航測試，海鯤艦上午近11時駛出高雄港區，至近海進行潛航測試，約在晚間6時30分返航入港。海鯤艦這次潛航測試，攸關6月交艦海軍目標。台船晚間也在網站發布新聞宣布台船承造「海鯤軍艦」完成首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及本次計畫測試項目。
台船表示，潛艦是具備嚇阻能力的關鍵戰力，受限於國際環境及中共打壓因素，國造潛艦自始至今，遭遇各種困難與挑戰，造艦團隊秉持面對問題，解決問題的態度，共同齊心合力逐步克服萬難，完成首次「潛航下潛」里程碑。
台船強調，「海鯤軍艦」將按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試，最終在符合安全與品質之前提下，達成全艦性能驗證與後續交艦目標。
海鯤艦潛航測試，下潛10至20公尺呼吸管深度。今天上午近11時海鯤艦在層層戒備下出海，潛艦上可見多名國軍人員，港邊等待的軍事迷一看到海鯤艦，立即揮舞手中印有TAIWAN的國旗，以及紅布條大喊「海鯤艦加油、海軍加油」。
海鯤艦出海後不少人都等著它晚間歸來，有軍事迷在傍晚5時許就回到港區等待海鯤艦返航，直至晚間6時許港區出現兩艘警艇，軍事迷紛紛討論「回來了！回來了！」
不少民眾透過網路直播見證海鯤艦結束首次潛航測試回到港區，有網友說「太高興了，台灣歷經無數的困難，終於成為全世界少數能自立建造潛艦的國家。」
台船昨天曾發布新聞說，海鯤艦的工期並未比其他國家久，甚至偏快，海鯤艦自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日命名典禮；2025年6月14日第一次浮航測試；2026年1月29日第一次潛航測試。從開工迄今5年2個月，安放龍骨迄今4年2個月，命名典禮後2年4個月。
