海鯤號執行第3次潛航測試 由台船無人船伴隨

趕在農曆年前，國造潛艦海鯤號再度現身，展開第3次潛航測試。5日一早從高雄港出發，這回不只有海鯤號，台船打造的「奮進魔鬼魚」無人船也緊跟在旁進行測試。軍事迷在港邊拉布條、揮旗吶喊，為海鯤號加油打氣。

軍事觀察家紀東昀認為，海鯤號這次海測，應是下潛50公尺到100公尺的水深，驗證相關系統。

紀東昀表示，「將你所有的設備都整個驗證過很多次，才能確保它在水底運作是正常的，所以包括整個潛艦的艦體承受水壓的狀況。」

海鯤號按照測試程序，後續海測會陸續操作深度的艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能、戰鬥管理，項目眾多。繼1月底兩天潛航測試，台船似乎也在加快腳步。軍事專家指出，潛艦與水面艦不同，像是水下移動必須考量水壓、洋流，測試不能操之過急。

前國防部視察盧德允分析，「下面還有那個洋流，還有地底的障礙。緊急狀況如果說有東西故障，我們潛艦很注重一件事，是水裡逃生的問題。那你在水下、水壓這麼深的地方，這是非常專業的事。」

為海上威脅做更多防備，海委會主委管碧玲在媒體專訪透露，海巡署統計，近期中國派出41艘科研、海洋調查船，航跡擴及全球；當中多次出沒在關島東、西兩側海域，以及夏威夷群島南、北方海域進行水文調查，顯示中國野心不只在第一島鏈，還擴及第二島鏈。

學者分析，中共背後目的不排除是進行戰場經營，聚焦水下作戰。

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌認為，「相關的地形資料、水文海流，那個鹽度、溫度等等這些調查，因為這些其實可能都跟潛艦作戰會有相當的關聯。」

海巡肩負印太區域和平的第一線，管碧玲表示，與美國海岸巡防隊有實質合作，美方從未離開，台美會攜手組成印太和平鎖鏈。