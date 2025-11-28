海鯤號完成海上浮航測試 台船宣布調校後將進入潛航測試

國造潛艦「海鯤號」在昨日與今（28）日連續兩天進行海上浮航測試，台船指出，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。

根據合約規範，海鯤號原訂11月交艦，若本月底前無法交船，台船將因違約每天遭罰19萬元，台船正與時間賽跑，不過目前海鯤號11月交艦已經是確定跳票。不過在這兩天，台船密集出海進行海測，今日甚至到晚上才結束浮航測試，台船指出，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。

台船董事長陳政宏表示，「韌性新防衛，台船已就位」，台船將持續積極配合政府政策，加強國際合作，提升軍艦技術，研製無人船艇，厚植國防軍工產業的量能，帶動供應鏈發展，增強防衛韌性，為國家建構可恃而有效的防衛戰力。

