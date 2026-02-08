海鯤號完成淺水潛航測試 蔡英文：對海軍肯定也為國軍爭一口氣

我國潛艦國造「海鯤號」在上月29日首度潛航測試成功後，至今已陸續完成4次淺水潛航測試，台船公司也在今（8）日公開海試片段的影片。對此，前總統蔡英文表示，這支影片的釋出，更是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣，證明台灣有能力，也有決心，為自己的安全負責。

海鯤號。（圖／台船）

台船公司剪輯的海試影片內容，包含海鯤號潛艦完成整備，啟航離開高雄港，以水面浮航方式前往下潛測試區，艦上排氣閥開啟，第一次下潛，以及潛航、上浮、浮航返回高雄港，空拍、水下拍攝的珍貴畫面。

廣告 廣告

影片也顯示在海試過程中，海鯤號進行舵控系統、潛望鏡／天線桅桿升降、改變潛航測試深度，以及誘標發射等測試項目。而在海鯤號返航畫面中，也可見到海軍出動新的大武號（571號）救難艦，伴隨支援潛艦海試任務。

對此，蔡英文今（8）日在臉書發文，今天，台船公司公布了「海鯤軍艦」的紀錄影片。在這兩週內，「海鯤軍艦」完成了四次淺水潛航測試。

海鯤號。（圖／台船）

蔡英文提到，影片中的每一個片段，都記錄著一段走了很久的路。潛艦國造，曾經被認為是不可能完成的任務。這個計畫從無到有，經過無數次討論、嘗試與修正，在造船廠、在實驗室、在指揮與測試現場，許多的努力，無法在鏡頭前呈現，但正是這些堅持，讓這個計劃一步一步走到今天。

蔡英文直言，這支影片的釋出，更是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣，證明台灣有能力，也有決心，為自己的安全負責。更重要的是，我們一起為保衛國家，堅定地踏出這一步，也一定要走完這一路。

蔡英文指出，接下來造艦團隊會繼續進行系統調校與檢整，在確認安全條件與完成評估後，將安排後續的潛航測試，直到正式交艦。

前總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）

最後蔡英文也期盼大家能繼續支持潛艦國造的計劃，讓「海鯤軍艦」能在未來的某一天，乘載著台灣人的勇氣，靜靜潛行在海中，在看不見的地方，守護我們最珍惜的自由與民主，讓台灣繼續穩健地走向世界。

延伸閱讀

完成4次淺水潛航測試 自製海鯤號潛艦水下影片首曝光

海鯤艦潛航測試下潛達「幾十公尺」 台船喊拚6月底前交艦

海鯤號第4次潛航測試 軍事學者估6月可望如期交艦