海鯤號完成第4次浮航海試 台船：順利執行動力、潛望鏡等6系統測試

國造潛艦首艘原型艦海鯤潛艦（舷號711）2025.11.27上午駛出高雄港，於外海進行第4次海上浮航測試，順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。台船提供



國造潛艦首艘原型艦海鯤潛艦，今天（11/27）上午駛出高雄港進行第4次海上浮航測試，並於下午返航。台船公司晚間發布新聞稿證實，本次海上浮航測試已順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。其餘浮航測試項目規劃將於近期執行，相關經驗也將累積為提升後續艦性能，及建造效率的依據。至於何時能進行潛航測試，台船並未進一步說明。

國造潛艦首艘原型艦海鯤潛艦（舷號711）2025.11.27完成第4次海上測試。台船提供

台灣國際造船股份有限公司(以下簡稱台船公司，股號：2208) 週四（11/27）晚間發布新聞稿指出，依「海鯤軍艦」海試(SAT)計畫，已於今(27）日實施第四次海上浮航測試，並順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。其餘浮航測試項目規劃將於近期執行，相關經驗也將累積為提升後續艦性能，及建造效率的依據。

外傳海鯤潛艦本週五（11/28）也會繼續進行浮航測試，若順利推進測試進度，後續可望能儘速執行淺水的潛航測試。

