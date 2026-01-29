海鯤號完成首次潛航測試 平安返航

國造潛艦原型艦海鯤號展開潛航測試，緩緩駛向外海。(記者李惠洲攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦原型艦海鯤號今(29)日展開潛航測試，每一步進程都攸關6月交艦海軍進度，軍事迷網站一直問，「海鯤號回來了沒？」晚上7點20分順利返航。

海鯤號完成首次潛航測試返港。(記者李惠洲攝)

「海鯤軍艦」2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日命名典禮，2025年6月14日第一次浮航測試。開工迄今5年2個月，今天第一次潛航測試，軍事迷一早湧入到高雄港，海鯤號上午11點左右出海，晚上7點20分返回高雄港。

海鯤號順利返港。(記者李惠洲攝)

軍事觀察家紀東昀說，今天測試深度從潛望鏡10餘公尺至50公尺，是完整的淺海域測試，不同深度逐次增加，反覆驗證測試科目，測試海域可能在高雄港至左營之間，順利完成之後，深海測試會到小琉球以南海域，測試深度到200公尺以上。

測試人員在燈光下執行相關作業。(記者李惠洲攝)

台船指出，潛航測試依次進行呼吸管深度測試，在10至20公尺深度海域進行，驗證水密性、水下平衡穩定性、全艦各系統及系統間組合功能；淺水潛航測試深度50至100公尺，驗證水密性及平衡穩定性；深水潛航深度100公尺至設計最大深度，同樣驗證水密性及平衡穩定性，由淺入深逐步耐壓測試。

台船說，完成潛航測試後，進入測評測試階段。第一階段由船廠(台船)進行技術測評，驗證儎台系統與作戰系統符合需求，測試項目有續航力、水下噪音、聲納性能、戰鬥系統，還有武器模擬射擊(又稱「操雷」)。

完成上述測試後，即交船給船東(海軍)進行戰術測評，海鯤號會到演習海域，結合技術與戰術測試評估，驗證符合整體作戰能力，測試項目有武器射擊、單艦戰術運用測試、多艦協同作戰測試、長時間巡弋成熟度測試。

