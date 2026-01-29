海鯤號完成首次潛航測試 張競：造艦回歸專業 勿淪政治操作

國造「海鯤號」潛艦完成首次潛航測試返港。（劉宇捷攝）

國造潛艦「海鯤號」今（29）日完成首次「潛水潛航測試」，並於晚間7時許返回高雄港。前海軍艦長、中華戰略學會資深研究員張競表示，海測有進展確實值得肯定，但後續仍有關卡等待克服，必須戒慎恐懼；此外他也呼籲，應讓造艦工程專業回歸專業，不要再試圖拿造艦工程進行政治操作，使團隊的汗水白流。

同是海軍出身的張競認為，首先海測有進展確實值得肯定，但不要被結果順利喜悅沖昏了頭，後續還有更艱難挑戰與關卡等待克服，仍然必須戒慎恐懼，步步為營繼續努力。

其次是證明「造艦靠團隊，莫迷信個人」；鐵打營盤流水兵，鋼鍛工廠流水工，大事業沒有說必須靠誰才能搞定道理，臺灣國際造船領導階層數易其主，造艦計畫主持人走馬換將，海軍虎符如序交接，造艦計畫仍然繼續獲得進展，可見沒有一定要看誰臉色道理，誰都不要拿蹺，人事更替絕不會讓專案垮臺，政壇洗牌亦不應讓計畫生變。

再者就要強調，應讓造艦工程專業回歸專業，不要再試圖拿造艦工程進行政治操作，亂射忠誠指控子彈；自從各種謠傳逐漸平息，不再胡亂放話隨意爆料後，經過臺灣國際造船工程團隊埋頭苦幹，總是不會讓汗水白流；與其在造艦機密不斷外洩後，藉由猛噴抹紅口水掩蓋真相，不如認真踏實施工，拿出實際成績證明一切。

最後，他還是要語重心長的提醒，凡是走過都要留下完整記錄，記取教訓累積經驗，千萬不要讓後續參與人員再走冤枉路。造艦專案若要達成任務目標，必須牢記「輸出許可、知識產權」，如此才能讓國造潛艦建構戰力順利成軍，並能維持戰備永續經營。

