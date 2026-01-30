海鯤號完成首次潛航 卓榮泰批在野國防預算替代版「不倫不類」

行政院長卓榮泰。行政院提供



國造潛艦原型艦海鯤號（舷號 SS-711）昨（1/29）日完成首次50公尺「淺水潛航測試」。行政院長卓榮泰今（1/30）日表示，海鯤號已如部分國民黨立委先前所言「沉下去、又浮上來」，成功完成階段性測試，還在AIT處長谷立言面前批評，在野黨提出的預算替代方案「不倫不類」，唯有通過行政院所提、內容完整的國防特別預算，才能真正打造新世代、具備精準戰力的現代化戰鬥部隊。

卓榮泰今日南下高雄出席「緝獲金昌隆貨輪走私毒品聯合記者會」暨春節前視導，與美國在台協會（AIT）處長 谷立言、海委會主委管碧玲及法務部長鄭銘謙等人同框，致詞時除了肯定海巡署成功破獲重大運毒案件，也主動提到政府在國艦國造與國防預算的決心。

卓榮泰說，「海鯤號已經如國民黨委員的預言，沉下去又浮上來了」，完成首次潛航測試後，他已責成台船所有工程師與同仁，持續以更嚴謹的態度完成後續各項測試，無論如何都要讓這項劃時代的國艦國造計畫順利完成，以實際行動展現政府守衛海域疆土的決心。

卓榮泰表示，總統賴清德交付行政院的任務，是籌組一支強而有力、現代化的戰鬥部隊，確保國家憲政體制與人民生活方式不受威脅。政府在規劃國防軍購特別預算時，不僅著眼於建構安全的「台灣之盾」，也將導入AI等先進科技，強化擊殺鏈能力，同時帶動國防產業同步升級。

不過，卓榮泰也直言，目前國防特別預算與中央政府總預算一樣，仍在立法院卡關，尚未進入實質審議，他直接當著谷立言的面批評，在野黨提出的替代版「不倫不類、抄抄寫寫」，唯有通過行政院所提出、項目完整且方向清楚的特別預算，才能真正籌組一支先進、精準、跟得上新時代挑戰的戰鬥部隊。

