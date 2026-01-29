海鯤號完成首次「潛航測試」里程碑 出海8小時安全返港

國造潛艦「海鯤號」今（29）日進行首次潛航測試，經過8小時測試，約在晚間7點順利回到高雄港。台船公司表示，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及計畫測試項目，將按計畫執行後續海上測試與交艦目標。

台灣國際造船股份有限公司表示，海鯤軍艦今日首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及本次計畫測試項目。

台船說明，潛艦是具備嚇阻能力的關鍵戰力，受限於國際環境及中共打壓因素，國造潛艦自始至今，遭遇各種困難與挑戰，造艦團隊秉持面對問題，解決問題的態度，共同齊心合力逐步克服萬難，完成首次「潛航下潛」里程碑。

台船強調，海鯤軍艦將按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試，最終在符合安全與品質之前提下，達成全艦性能驗證與後續交艦目標。

