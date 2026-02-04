海鯤號完成2次潛航測試 蔣正國勉官兵秉安全、品質原則測試

由台船公司承造的海軍自製潛艦原型艦海鯤號（711號），於1月29、30日先後完成首次潛航、淺水潛航測試，達成海軍造艦史上的重要里程碑，海軍司令蔣正國上將特別前往台船公司，慰勉海鯤號官兵及海發中心同仁，肯定潛航測試成果，並期勉秉持安全與品質原則，穩健推進後續測試。

海鯤號潛艦順利完成2次潛航測試。(圖/台船)

台船公司1月29、30日連續兩天發布新聞稿表示，海鯤號潛艦於29日首次執行淺水潛航測試，依海測測試程序書，順利完成首次下潛及計畫測試項目。而在完成首次下潛後，30日持續執行淺水潛航測試項目，均順利完成預設目標。該公司指出，後續將依測試程序書，循序漸進逐次執行各表定操作深度的艦船操縱、偵搜裝備、緊急功能及戰鬥管理等測項，以驗證全艦功能、性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。

海軍司令蔣正國上將3日前往台船公司，慰勉海鯤軍艦官兵及海發中心監造組同仁，肯定官兵順利完成第一、二次淺水潛航測試，充分展現潛艦官兵的專業能力與素養，為潛艦國造邁向關鍵階段，奠定重要基礎；他也感謝官兵及同仁們長期以來的辛勞付出，並提前祝賀全體同仁新春愉快、闔家平安。

蔣正國司令慰勉海鯤號官兵。(圖/海軍司令部)

此外，蔣司令也提醒官兵，不以現況自滿，面對各界不同的意見與指教，應保持專業態度，專注於本務工作，按部就班，依既定節奏執行後續各項測試；他並強調，海軍始終以「安全、品質」為前提執行相關測試，期勉官兵持續以穩健踏實的態度向前邁進，逐步完成共同目標。

