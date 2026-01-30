海鯤號完成50公尺潛測 徐巧芯仍不給動支預算

政治中心／綜合報導

海鯤號完成50公尺潛航測試，今天再度出海，不過，小草卻發文嘲諷，800元的卡西歐手錶，防水深度都200米了，500億的潛水挺卻只完成50公尺，遭名嘴痛批無知，行政院長卓榮泰回應，海鯤號如國民黨所言，沉下去又浮上來，但曾嗆聲浮起來就有錢的徐巧芯，說法卻再轉彎，強調還是不能動支預算。

鯤號完成５０公尺潛航測試，周五再出海，傳出加深下潛深度，軍事迷拉起紅布條加油，不過在野卻持續唱衰，小草還發文，800多塊的卡西歐手錶，防水深度都200米了，500億的潛水艇，只說要50米潛艦測試，一堆人熱淚盈眶。立委（民眾）黃國昌：「花了納稅人幾百億了，拜託，爭氣一點爭氣一點，我們花500億，花500億搞到今天這種表現，對得起國人嗎。」政治評論員王瑞德：「你的卡西歐手錶裡面有聲納嗎？可以測得到對方的潛艇嗎？你的卡西歐手錶有發射魚雷的魚雷管嗎？無知、無知到這樣的程度，這個叫黃國昌不是講說什麼，只潛下50公尺對得起國人嗎，你外行就滾一邊去啦。」

民眾黨主席黃國昌（圖／民視新聞）名嘴痛批，黃國昌、小草無知又外行，同樣被點名的，還有徐巧芯。立委（國）徐巧芯（2025.1）：「你們的海鯤號先浮起來再講，浮起來就有錢了，浮起來就有錢了好不好。」徐巧芯過去曾嗆聲，海鯤號浮起來就有錢了，如今海鯤號完成潛航測試，能不能動支相關預算，徐巧芯的說法再轉彎。立委（國）徐巧芯：「（委員講一下海鯤號嗎），祝福一切都順利成功，但是海試還沒有完成，所以都還沒有辦法動之，（那會再支持國防預算嗎）加油。」

國民黨立委徐巧芯曾說「你們的海鯤號先浮起來再講，浮起來就有錢了」（圖／民視新聞）行政院長卓榮泰：「昨天海鯤號已經如國民黨委員的預言，沉下去又浮上來了，我們真的做了很成功的開始的測試，無論如何要讓這個對我們來講，是非常劃時代的一個國艦國造的一個過程當中，能夠順利的完成。」海鯤號完成潛航測試，國民黨卻還不兌現承諾，解凍預算，看來徐巧芯的迴旋鏢，這回又打中自己。

