海鯤號寫國防新頁！後續艦預算解凍？徐巧芯：關鍵在「全數完成」戰術測評

國造潛艦原型艦「海鯤號」於29日順利完成歷時約7.5小時的首度潛航測試，寫下國防新頁。針對外界關注此一里程碑是否代表後續艦預算即將解凍？國民黨立委徐巧芯明確表示「不行」。徐巧芯強調，依據國防部長顧立雄先前的公開承諾，「完成海試」才是動支預算的唯一條件，而目前的進度距離標準仍有顯著差距。

海鯤號返航。（圖／中時 劉宇捷攝 ）

動支門檻嚴格：顧立雄承諾成「鐵律」

徐巧芯指出，雖然海鯤號完成了50公尺的淺水潛航，但这並不符合預算動支的定義。她引述國防部長顧立雄的承諾：「沒有完成海試不會動支」。

廣告 廣告

徐巧芯進一步解釋，所謂「完成海試」並非單指浮航或淺水測試，而是必須「全數完成」一系列嚴格的戰術驗證。這包括尚未進行的200公尺深水潛航、戰術戰鬥測試等關鍵項目。依據台船的科普說明，潛航測試需分階段進行，從50公尺推進至100公尺，直到設計最大潛深（約300公尺），並驗證聲納、動力與慣性導航等系統在深海環境的穩定性。她強調，唯有這些關卡全部過關，才算真正符合預算解凍的前提。

預算執行率掛零：延宕事實確立

回顧過去一年的預算審查爭議，徐巧芯表示，她在2025年1月便預警海鯤號無法如期完成海試，因此編列的後續艦預算在該年度將「完全用不到」。

「事實證明，我說的才是真的。」徐巧芯指出，2025年整年過去，海鯤號因未完成海試，導致後續艦預算動支率為零。她直言，這並非有人惡意阻擋預算，而是國防部與台船自身進度落後，無法達成動支條件所致。

每日罰款19萬 交艦時程仍充滿挑戰

目前海鯤號已逾原定去年11月的交艦契約期限，台船正處於「每日罰款」狀態，據悉每日違約金高達19萬元。徐巧芯質疑，若如台船所稱進度未落後，何須繳納罰款？

儘管台船力拚今年6月交艦，但徐巧芯分析，海鯤號先前曾發生未裝錨機出海、X型舵失靈需手搖等狀況，顯示系統整合仍有不穩定因素。她認為，以目前進度評估，若能在今年底前完成所有測試並交艦，「就算是很順利了」。

專家觀點：安全優於效率

針對測試進度，前海軍艦長張競與軍事專家皆呼籲應回歸專業。台船方面也強調，測試重點在於「航行安全無虞」，其次才是工程效率，依國外經驗，原型艦測試長達一年以上亦屬常見。徐巧芯也重申，支持國造潛艦走上正軌，但反對政府在明知進度不可行的情況下，開出樂觀支票誤導大眾。

延伸閱讀

海鯤艦首度潛航測試下潛50公尺 晚間平安返港

造價比韓澳便宜2至5成 國造潛艦海鯤號29日挑戰首潛！

海鯤號終於要下潛了！台船證實：29日首度潛航測試