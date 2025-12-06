海鯤號屢遭不實報導 台船嚴正澄清：主機均已裝艦運轉

海軍委由台灣國際造船股份有限公司（以下簡稱台船，股號：2208）建造的自製潛艇原型艦海鯤號（711號）。（圖／報系資料照）

海軍委由台灣國際造船股份有限公司（以下簡稱台船，股號：2208）建造的自製潛艇原型艦海鯤號（711號），已進入相關測試，但先後遭媒體爆料海試期間未安裝錨機，及艦上缺裝1部柴油主機、出廠下水時艦體還出現側傾超過20度的狀況。對此，台船今（6）日針對爆料嚴正澄清，稱IDS團隊（（Indigenous Defense Submarine，自製防禦潛艦））首重安全，卻被屢次不實報導、實不足取。

據《鏡報》報導，海鯤號2024年執行下水「浮船測試作業」時，艦體出現側傾20多度，使研發人員高度緊張；然而到了近日進行第4、5次海上浮航測試，6部主機中僅有4部能運轉，其中1部受損主機為回裝。消息曝光，引發國人關注與熱議。

廣告 廣告

不過，台船今日針對爆料回應，海鯤號首次下水時艦體的俯仰和側傾均在安全範圍內，所以相關報導不實。海鯤號主機均已裝艦啟動運轉，並循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，為後續潛艇測試實施整備，媒體報導稱1部主機未安裝為不實資訊。最後台船強調，將在安全無虞前提下，完成海上測試。

台灣國際造船股份有限公司澄清如下：

(1) 首次下水時「艦體」之俯仰及傾側，均在安全範圍內，相關報導不實。

(2) 海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備。媒體報導「一部主機未安裝」為不實資訊。

潛艦專案團隊持續戮力執行，感謝國人與媒體的支持！對於臆測、不實報導，本公司特此澄清並表達遺憾，將持續秉持安全第一，在安全無虞前提下，完成海上測試，不負國人所望！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

聖誕交換禮物不送廢物！他花千元買1物「小到看不清」 6.5萬人讚爆：史上最佳

國3茄苳段聯結車失控追撞4車 「一家5口受困」56歲岳母不治

性別比例失衡！這國女性瘋租「1小時老公」 花錢享受「黃金手」服務