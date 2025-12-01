海鯤號延宕交艦 今起每天裁罰台船19萬元

台灣首艘國造潛艦「海鯤號」（舷號711），攸關潛艦攻擊戰力的艦艏魚雷發射管，以中華民國國旗遮蓋。 資料照片：張良一／攝。

[Newtalk新聞] 台灣的潛艦國造原型艦海鯤號原訂交艦期限就是11月底，今(1)日已經是12月1日。國民黨立委吳宗憲質詢時詢問顧立雄說，「您之前說11月海鯤號無法交艦，每天要罰19萬這個部分已經開始要做了嗎？」國防部長顧立雄回應，「我們會就按合約來」。

吳宗憲說，「好，那就這個部分麻煩。雖然杯水車薪跟它的總金額比起來，但既然已經跟國人說了，就麻煩貴部一定要做到，不管說這個台船現在到底是什麼人，貴部還是要做到。」

廣告 廣告

顧立雄是在今日出席立法院外交及國防委員會備詢，做出上述回應。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

海鯤號測試 馬文君索多項資料：小引擎有其他國家潛艦用嗎？

綠委問共軍攻台準備時間已不需60天？ 國防部：委員已回答