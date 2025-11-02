海鯤號延宕 國防部首認系統整合不易

國造潛艦「海鯤號」原定11月交艦，但傳出進度不如預期。（本報資料照片）

潛艦國造原型艦海鯤號無法如期於今年11月底交艦，針對進度延宕原因，國防部報告指出，「潛艦國造原型艦籌建」建案屬國防自主研發載台，坦言首次造艦系統整合不易，目前待執行「主機與電力管理系統」及「整合式載台管理系統（IPMS）」等2大系統調校，待達成潛航條件後，即執行海上測試作業。

立法院外交國防委員會3日邀國防部就「軍事工程落後及軍、商購案延宕」提出專案報告，書面報告昨送達立法院。

依照合約，海鯤號須於11月交付海軍，且必須完成浮航、淺水潛航、深水潛航等測試，也須完成操雷射擊驗證，但台船無法達到上述目標，國防部10月20日首度鬆口說明，潛艦建造若是首次自製，國際上一般是7年，也有國家花16年才完成，海鯤號建造時程安排「確實沒有理解現實可能遭遇的困難」。

國防部這次在書面報告中，第一次以「首次造艦系統整合不易」用語，說明全案延宕原因。

對於進度延宕具體應處作為，國防部於立院說明，海鯤號若無法依合約於本月底交艦，每天計罰約新台幣19萬元，計罰上限為建造款193億元的20％，約40億元。

國民黨立委馬文君於臉書指出，一般民間商船延期交船的每日罰款是千分之一，以海鯤號建造款計算，每天要罰1930萬元，但我們對台船每天只罰19萬，與民間罰款天差地別，大概要罰50多年才能達到上限，且對台船根本是無關痛癢。她說，國家需要的是安全、妥善、能出海作戰的戰力，而不是台船的罰款。

軍事工程延宕部分，報告指出，陣地、訓場、庫儲及其他建築工程計執行163案，已完工60案，其中陸軍「長安營區訓場、二級廠」等2案因高田營造財務問題無預警停工，已依約對訓場工程案終止契約並啟動解約重購作業，二級廠新建工程案已由泰億營造完成契約繼受復工，目前工進正常；陸軍「坑子口訓場工程」前因水保計畫工項內容修訂致計畫期程展延，已完備計畫修訂程序，目前進度正常。軍事博物館工程案，報告指出，因需求調整及結構安全考量，變更設計致計畫期程展延，已完備計畫修訂程序，目前進度正常。