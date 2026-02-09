海鯤號後續預算可發解凍？藍營：審查完成後可以討論

國民黨立法院黨團書記長林沛祥9日表示，若建造進度確實符合規畫，待審查完成後，相關經費可望依序解凍，但仍須交由黨團大會討論，並在充分掌握實際進展後再作決定。（張睿廷攝）

國造潛艦原型艦海鯤號完成潛航測試，後續將進入深水潛航階段，目標於今年6月交艦，相關預算是否解凍引發關注，國民黨立法院黨團書記長林沛祥9日表示，若建造進度確實符合規畫，待審查完成後，相關經費可望依序解凍，但仍須交由黨團大會討論，並在充分掌握實際進展後再作決定。

林沛祥指出，國民黨一向支持強化國防，不論對外軍購或國內武器研發，立法院的責任就是逐筆把關，確保預算合理、使用得當。即便支持國防建設，也不能放棄監督職責，相關經費是否解凍，仍須建立在完整審查與清楚說明之上。

國民黨立委吳宗憲則表示，外界時常有聲音指控國民黨反對國防、唱衰潛艦，這樣的說法並不符合事實。國民黨長期主張強化國防、支持軍購，但無法接受來源不明、缺乏說明的龐大軍購預算。他指出，針對1.25兆元國防特別條例，民眾黨自美方帶回的資訊顯示，美方實際提出的清單金額約3000多億元，與政府編列的規模存在明顯落差，國會有責任釐清差額用途。

