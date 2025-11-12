海鯤號成認知戰標靶！要國防部提報告竟挨批 林楚茵：釣出在地協力者

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委林楚茵日前在立法院針對國造潛艦「海鯤號」成中共認知戰標靶一事質詢國防部，並要求國防部將研析報告送至立法院。然而，今（12）日卻有媒體報導指稱，國防部此舉是幫國人整理「海鯤號懶人包」，形容此份報告是「此地無銀三百兩」。對此，林楚茵也直接公佈報告內容，同時直言，面對敵人必須先「辨識威脅」才能「反制威脅」，沒想到她要求國防部提出報告，竟讓聯合報發專文批判，這是中共與協力者們的共舞示範「此地無銀三百兩」。

廣告 廣告

「到底是誰『此地無銀三百兩』？」針對媒體報導指控她要求國防部揭露「海鯤軍艦認知作戰」報告，是「此地無銀三百兩」，林楚茵表示，她就整理出報告內容公布出來，讓更多人知道中國的認知作戰到底多嚴重，害怕真相被揭露的媒體，又是多認真幫中共洗地。

林楚茵直言，聯合報不譴責敵人，反而急著跳出來攻擊「揭露真相」的人，這套路是不是很熟悉？就像聯手國民黨立委王鴻薇一樣，栽贓抹黑政敵還聯手製造假新聞一樣，這才是「此地無銀三百兩」。

林楚茵指出，根據國防部書面報告內容，證實她10月20日在國防外交委員會的質詢外，真相數字更為驚人，自海鯤艦下水以來，中共針對性的爭議訊息「超過2萬則」，而中共攻擊手法歸納為五大論述主軸：第一，質疑「經費浪費與貪汙」佔 51.91%，這正是她在質詢中所提到，中共刻意渲染「造價高、效能低」 的印象，報告證實中共散播「500億元潛艦潛不下，錢進了誰口袋？」等貼文煽動不滿情緒，並稱「浪費血汗錢」、「詐騙錢坑」等論述。

林楚茵接續指出，第二是質疑「技術與品質缺陷」佔 37.08%，也呼應了她質詢的重點，報告證實，中共炒作「艇體外殼凹陷變形」、「浮不起來」等謠言；第三，質疑這是「政治宣傳工具」佔 9.53%，報告指出，中共指控潛艦是「選前硬湊政績」、「大內宣」，意圖削弱民眾對政府國防施政的信任。

廣告 廣告

林楚茵提到，第四是質疑「實戰價值低下」佔 1.17%，國防部報告指出，輿論嘲諷海鯤軍艦只是「模型艦」、「玩具艦」，稱其「不堪一擊」，藉此打擊我軍民信心；第五則是質疑「潛艦自製率低」佔 0.30%，報告揭露，中共強調我國潛艦自製率僅約40%，質疑台灣「只是造了一個殼子」，藉此貶低國防自主的意義。

林楚茵表示，報告更點明，攻擊來源主要來自中共官媒、網路輿論，並透過「在地協力者」傳播。而這篇媒體評論，完美示範了什麼叫「在地協力者」：通篇不談中共發動2萬多則攻擊的事實，反而學著中共官媒的論調，拿「福建艦」來貶低海鯤號，這不就是在呼應中共「實戰價值低下」的認知作戰嗎？

林楚茵強調，面對敵人，必須先「辨識威脅」才能「反制威脅」。這也是身為國防外交委員的她在立法院要求國防部提出報告的主因，沒想到竟讓聯合報發專文批判，這也是「一魚兩吃」，一來揭露中共認知作戰手法，二來釣出中共在地協力者的協同作為，「這不是楚茵的三百兩，是中共與協力者們的共舞示範『此地無銀三百兩』！」



更多三立新聞網報導

鄭麗文追思共諜！林楚茵：蔣介石若地下有知可能要爬出拚個是非對錯

蕭美琴歐洲議會演說！林楚茵讚突破中國封鎖：證明歐洲重視肯定台灣

藍白喊健保沒錢卻幫中國開門？林楚茵：請放棄中配六改四守住台灣人權利

王義川也要選桃園？陳柏惟曝台北市長「亮眼人選」！現場來賓趁機曬恩愛

