海鯤號打造4年首度潛航測試 要完成多少環節才能交艦？
海鯤號如何打造？
在海鯤號前，台灣共有4艘潛艦，其中2艘是1987、1988年從荷蘭接艦的劍龍級潛艦，另2艘則是1973年向美國購入、建於1940年代中期的茄比級潛艦。由於歷來遭受中國施壓，我國對外採購潛艦停滯數十年，戰力無法提升。
國軍為此於2014年開始籌畫潛艦國造「海昌計畫」，2017年3月21日啟動設計，2020年11月首艘原型潛艦「海鯤號」開工，並於隔年11月安放龍骨，去（2025）年6月進行首次浮航測試。
根據台船公布的資料，海鯤號全長約70公尺、寬約8公尺、從龍骨到帆罩頂高度約18公尺，排水量約2500至3000公噸，採用X型尾舵，並配有被動測距聲納。
除海鯤號原型艦外，國防部長顧立雄2024年時曾指出，經海軍評估作戰需求，後續將再建造7艘同級潛艦，預計以「2+3+2」的艘數花費14年分階段建造，以達到國軍作戰需求。
潛艦如何航行測試？
根據台船資訊，打造完成的潛艦需經過港內、浮航、潛航、測評等4階段測試才能交船。而海鯤號在去年6月至11月期間已完成5次浮航測試，驗證其基本航行能力與系統穩定度。
29日海鯤號進行首度潛航測試，預計在50公尺深度進行水下的耐壓性、航行與靜止穩定性、聲納能力等5項測試。
若淺水潛航測試順利，將進展至深水潛航測試，逐步加測至設計最大潛深，完成後再進入技術測評，檢驗聲納性能、續航力、戰鬥系統、武器模擬射擊等。交船後海軍會進行武器射擊、單艦戰術運用、多艘協同作戰等戰術測試評估。
海鯤號造價多少？
根據規劃，潛艦國造原型艦籌建的整體經費為500億元，台船指出，該金額還包含魚雷、海軍廠房與台船廠房設備等經費，並非海鯤號單艦造價。
若以單艦造價來說，「海鯤號」的單艦契約金額包括人力款12.8億元、物料款248.4億元以及台船建造費用117.8億元等，合計379億元。
至於海鯤級7艘後續艦，國防部共編列2840億元預算，一度引發質疑為何每艘平均造價比海鯤號更貴。時任國防部長邱國正對此澄清表示，有部分設施配備在第2艘艦後不見得足夠，因此無法直接用總價除以7的方式計算成本。
此外台船也指出，海鯤號有許多航行裝備與戰鬥系統（即紅區裝備）無法自製，需向先進國家購買，但在中共打壓下，有不少國家對台灣設下出口管制，導致裝備價格無法壓低。因此接下來也要盡可能將裝備與零件國產化，擴大紅區裝備商源，才能降低未來造艦成本。
什麼是紅區裝備？
根據立法院報告，國防部將潛艦裝備依獲得與製造難度進行區分，「綠區」為可自主生產；「黃區」為有困難但有自製潛力；「紅區」為具高度敏感度且無自主研製能力，需仰賴國外商源。
