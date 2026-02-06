海鯤號持續潛航測試 台船：後續艦將致力提升關鍵裝備「本土化」

針對潛艦後續艦量產規劃，台船總經理蔡坤宗(左)坦言，原型艦的部分關鍵裝備(如魚雷管)受限於國外商源，未來將透過「本土化」策略，包括爭取外商在台設廠或與國內廠商結盟，以降低外力干擾風險。右為台船董事長陳政宏。(記者叢昌瑾攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕台船公司今(6)日召開媒體座談會，針對外界關注的國造潛艦原型艦「海鯤」進度，台船雖未透露確切測試數據，但暗示目前進度應已跨越「呼吸管深度」測試階段。針對後續艦量產規劃，台船總經理蔡坤宗坦言，原型艦的部分關鍵裝備(如魚雷管)受限於國外商源，未來將透過「本土化」策略，包括爭取外商在台設廠或與國內廠商結盟，以降低外力干擾風險。

針對「海鯤」目前的潛航測試進度，蔡坤宗指出，測試正按部就班進行，驗證了艦體的結構與水密安全性。對於外界好奇的測試深度，蔡直言「早已過了」呼吸管與潛望鏡深度的初始階段。目前團隊仍以安全及品質為優先，在合理範圍內朝六月交艦的目標努力。

台灣國際造船公司6日舉行媒體座談會，左起台船副總經理兼發言人周志明、總經理蔡坤宗、董事長陳政宏、台船環海董事長曾國正。(記者方瑋立攝)

在後續艦的規劃上，供應鏈「本土化」成為媒體關注焦點，蔡坤宗透露，原型艦在籌獲魚雷管等裝備時確實面臨挑戰，雖然最終在團隊與外部協助下解決，但為了確保未來不再受制於輸出許可或地緣政治干擾，後續艦的關鍵裝備將朝「本土化」方向調整。

不過，蔡坤宗也點出推動本土供應鏈的現實困境。他直言，台灣許多廠商技術雖達世界一流水準，但受限於商業考量，擔心承接國軍案子後會影響在中國或原本的國際商用訂單，導致「不敢接單」。因此，台船所謂的「本土化」策略將採取靈活模式，除了扶植國內產能，也積極鼓勵外商來台設立分公司或與台廠技術合作，藉此降低政治敏感度並確保後勤維保量能。

此外，針對近期美方有意振興造船業，外界關注台船是否有機會切入美國市場。台船董事長陳政宏分析，在一般商船領域，台船在成本上難以與日、韓競爭，但在「廣義國防工業」供應鏈上，台船或許有切入空間。

陳政宏認為，美國目前的戰略重點在於建立可信賴的供應鏈，雖然目前尚未有具體合作案，但未來在軍艦、公務船或無人載具等技術引進與共同研發上，「存在合作的可能性」。他強調，這或許是台船未來能與美方共同探索「非紅供應鏈」的潛在機會，但相關細節仍需進一步研究與發展。

