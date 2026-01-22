海鯤號昨日出塢 海軍：後續潛航仍待驗測、評估

潛艦國造原型艦「海鯤號」去年12月入塢整備後，於昨日出塢。（資料照／台船提供）

潛艦國造原型艦「海鯤號」去年12月入塢整備後，於昨日出塢。海軍司令部參謀長邱俊榮中將今（22日）表示，海鯤號已開始實施潛航測試前的作業整備，後續完成驗測、評估後，就會按照計畫進行潛航。

海鯤號昨日出塢，台船表示，已順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試，經評估均符合預期目標。

台船說明，海鯤號去年進塢實施載台裝備、水密邊界及水線下戰系檢查與調校。

邱俊榮今於國防部例行記者會上表示，海鯤號昨天已經出塢，現在在台船的碼頭，開始實施潛航測試前的作業整備。

邱俊榮指出，目前海軍、台船及國外技協持續做必要的驗測，逐步完成潛航測試準備後，達到安全條件，就會召開評估會議。

邱俊榮強調，相關工作都會按照計劃進行，達到標準後才會安排後續前置測試或潛航。



