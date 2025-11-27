海鯤號暌違147天再海測 專家：為潛航做準備

27日上午8時20分左右，國造潛艦海鯤號離開台船船塢後慢慢靠近港口，能清楚目視前後甲板都站著海軍官兵。海鯤號在軍用級無人艇奮進魔鬼魚以及海軍陸戰隊小艇等船艇伴航下，慢慢駛向外海進行浮航測試，預計下午返港，這也是海鯤號睽違147天後再次亮相。

軍事迷一早等在港口為了捕捉這瞬間，因為海鯤號今（2025）年6月17日起總共執行3次浮航測試，7月初第3次海測後已經4個月多月沒再出海。

軍事迷林志學表示，「睽違已久的試航，所以我們就再度來到這邊，幫台船跟256戰隊，還有海鯤的官兵他們加油。」

廣告 廣告

海鯤號原訂9月完成海上測試跳票，國防部長也證實要如期在11月交艦有很大挑戰性。軍事觀察家指出，海鯤號超過合約期間沒交艦，每天會有計罰條款，不管是台船或海軍都會希望在安全前提下盡早完成測試工作，27、28日浮航測試可說是潛航前最後準備工作，會以浮航狀態模擬未來要潛航測試的科目。

軍事觀察家、逢甲大學兼任助理教授紀東昀分析，「新增了很多的裝備，所以在電力系統部分的需求當然就增加了，所以在這部分的整合可能當初預估時間並不是很充足，現在看起來應該都已經整合到一定程度。」

海鯤號未來至少有2次潛航測試，第一次將在較淺海域進行潛望鏡深度測試；第2次潛航測試會在較深海域，預計是100到200公尺以上深度。