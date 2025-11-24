海鯤號未停工仍在測試，引擎為船艦用主機
網傳「海鯤號潛艦要停工止損，該艦竟是使用卡車的引擎」？
海鯤號未停工仍在測試，引擎為船艦用主機
發佈：2025-11-24
更新：2025-11-24
報告編號：3909
查核記者：邱劭安、陳培煌
責任編輯：陳培煌
記者：邱劭安、陳培煌、責任編輯：陳培煌
潛艦國造原型艦海鯤號原訂11月交艦，國防部長顧立雄日前在立院備詢時表示，「要在11月完成測試並交艦具有相當大挑戰。」社群網路流傳訊息稱「海鯤號要停工止損，且使用的是卡車引擎」。經查，海鯤號目前仍在進行測試，並未停工，引擎也為船艦用主機，非卡車引擎。
一、負責生產海鯤號的台灣國際造船公司指出，傳言說法錯誤，海鯤號目前仍在正常測試中。海軍司令部表示，網傳內容是假訊息，目前並沒有停工。
二、有關海鯤號的引擎來源，國民黨立委曾於立院質詢台船公司。台船董事長陳政宏指出，海鯤號採用的是船艦主機，由於主機輸出許可限制，因此才會用數量比較多、功率比較小的主機，也有在船上使用過。
三、軍事專家指出，潛艦的柴油引擎製造商可能會在部分設計或零件共用陸地車輛技術，但潛艦與陸地車輛的運作環境與空氣交換機制不同，實際上應無法直接將卡車或巴士的引擎安裝到潛艦上使用。
四、網傳訊息源自於Threads平台的網友發文，原始貼文與留言區均未提供任何可信的消息來源或佐證資料。且國內媒體近期也均未報導「海鯤號將停工止損」的說法。
網傳內容來源不明，且缺乏證據。因此，為「錯誤」訊息。
背景
國造潛艦海鯤號原訂於今年11月交艦。然而，根據《中央社》報導，國防部長顧立雄在10月20日在立法院備詢答覆立委時表示，海鯤號目前仍在進行海上測試，要在11月如期交艦「確實具有很大挑戰性」。
社群平台Threads近期流傳一段文字，宣稱「網傳500億海鯤號潛艦要停工止損了，之前傳出該艦竟然使用的是卡車的發動機」。
查核
查核點：傳言說法是真的嗎？
海鯤號未停工仍在測試
（一）負責生產海鯤號的台灣國際造船公司於11月24日向查核中心表示，傳言說法錯誤，目前海鯤號仍持續測試，沒有停工。
（二）海軍司令部表示，傳言內容是假訊息，目前並沒有停工。
海鯤號引擎為「船艦用主機」，非卡車或巴士的引擎
（一）關於海鯤號是否使用卡車引擎，根據立院iVod直播（10分28秒起）及立法院公報（P.178），國民黨立委馬文君於10月20日質詢國防部及台船公司時，轉述接獲消息稱海鯤號主機疑似為「卡車或巴士引擎」延壽改裝，並要求台船說明引擎來源及是否符合潛艦規格。
台船董事長陳政宏表示，海鯤號採用的是「船艦用主機」，並非卡車或巴士引擎。因輸出許可限制，無法取得較大功率的主機，因此改採功率較小但數量較多的主機組合；這類主機本身已有船艦使用紀錄。他並承諾將在一至兩週內提供相關證明文件提供立法院。
查核記者於11月24日向馬文君辦公室求證。辦公室回覆，確實有收到來自海軍司令部的文件，但因機敏問題，無法提供文件內容。
（二）國防安全研究院副研究員舒孝煌指出，海鯤號採用柴油引擎，燃燒後產生的熱能會轉換成電能，用以驅動馬達，使潛艦在水下仍能保持推進。
他說，基於保密需求，海鯤號引擎的製造商從未公開。不過潛艦用引擎的供應商，有可能同時具備生產卡車或巴士引擎的能力，因此部分設計概念或零組件可能相同，但並非將整組車用引擎直接移植到潛艦上。船艦與陸上車輛在空氣交換與操作環境上完全不同，實務上也不可能直接安裝卡車或巴士引擎於潛艦上。
舒孝煌指出，各國建造首艦往往具有「實驗性質」。加上台灣數年前採購海鯤號關鍵裝備時，國際供應鏈對台灣潛艦國造仍在建立中，無法取得單一高功率的大型主機，因此採用多具功率較小的主機並聯，以滿足動力需求。
傳言來自網友發文，並未標註任何可信消息來源
（一）查核記者檢視該則貼文後發現，發布帳號為Threads平台用戶，原始貼文與留言區均未提供任何消息來源或佐證資料。其後，有其他網友在留言中質疑內容真實性並要求提出證據，但發文者並未正面回應，也未補充任何進一步資訊。
（二）另以關鍵字檢索台灣媒體如《中央社》、《聯合報》、《中時新聞網》、《自由時報》、《TVBS》、《三立新聞網》、《民視》、《東森新聞》、《台視新聞》等，均未找到「海鯤號將停工止損」說法。
補充資料
海鯤號目前測試進度
根據國防部10月20日於立院外交委員會提交的海鯤號海測專案報告指出，海上測試共分為浮航、淺水潛航、深水潛航等三階段逐步執行。
海鯤號已於今年6月完成三次的浮航測試，將接續實施浮航性能調校驗證，完成後進入淺水潛航階段；淺水潛航主要執行艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等類別功能驗證；深水潛航則在淺水基礎，再增加艦船性能的類別功能驗證。
根據《中央社》報導，海鯤號原定11月要完成測試並交付艦艇，若台傳無法依約交艦海軍，將依約計罰，每日19萬元。
