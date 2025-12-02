海鯤號未安船錨海測 李彥秀轟海軍成「差不多先生」：出事誰負責 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國造潛艦「海鯤號」在未安裝船錨的情況下進行海測，引發各界質疑。國民黨立委李彥秀今（2）日指出，船錨本屬潛艦必要設備，涉安全關鍵，前5次海測卻都在無船錨情況下進行，難道海測已成為「政治海測」與「媒體海測」？她更諷刺，每一個數據都影響戰爭的勝負，都影響國軍官兵的安危，以前聽過「差不多先生傳」，原來2025年的今天，海軍的海測也是「差不多先生」。

針對有立委質詢時談到船錨必要性，以及海測是否要講求數據正確？海軍參謀長邱俊榮表示，並沒有必要性，先決條件是主動力跟備用動力系統是正常。至於海社數據則要看條件，因為這次出去做的測試，並不需要很精準。而邱俊榮說法，引發議論。

李彥秀表示，回到問題的根源，船錨就是國造潛艦海鯤號的必要設備，而且涉及到安全，如果不是必要配備，就不需要設計在潛艦上。她質疑，既然是必要配備，但是前5次出海測試時，艦上都沒有船錨，那這個海測有什麼意義？還是這就是「政治海測」、「媒體海測」，平息外界對於海鯤號遲遲無法交船的質疑。

李彥秀提到，海鯤號在暌違147天後，進行第4次海測，而時間點是在國艦國造推手黃曙光去職，以及海軍司令唐華轉任國防大學校長後進行，特別是「寧穩勿快」是唐華始終堅持的原則。她說，唐華一離開，海鯤號就在沒有船錨的情況下進行海測，又是由海軍內部爆料出來，顯然海軍內部的人事也看不下去了。

針對邱俊榮的一番話，李彥秀也說，真的是讓人嘆為觀止，原來海測數據不需要太精準，更要看條件，原來海軍是這樣看待海測。她強調，要知道「差之毫釐，失之千里」，每一個數據都影響戰爭的勝負，都影響國軍官兵的安危。

李彥秀諷刺，沒想到以前聽過「差不多先生傳」，原來2025年的今天，海軍的海測也是「差不多先生」。她說，現在全民更要問的是「到底在急什麼？」如果海測出現狀況，到底要由誰負責？

照片來源：翻攝自李彥秀臉書

