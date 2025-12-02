海鯤號未裝錨機測試挨批 顧立雄否認進度跳票

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」於11月27日至28日執行海上測試任務，卻傳出因錨機故障導致出海時未配備錨的消息。國民黨立委徐巧芯12月1日批評此舉罔顧測試官兵安全。海軍參謀長邱俊榮回應表示，此次測試目的為高轉速項目，通常不需使用錨，且測試期間有戒護船隻在旁。

海鯤號測試時未裝錨而挨批。（圖／台船）

海鯤號先前已完成5次海上測試，但遭爆料在乾塢進行岸測時發生錨機毀損事故，錨與錨鍊直接掉落地面。因台船無法自行修復，錨機已送回原廠維修，導致後續所有出港海測期間艦上都沒有錨。國防部長顧立雄於12月1日赴立法院外交暨國防委員會接受質詢時，徐巧芯詢問錨機回裝時程及缺少錨機是否影響潛艦配重與平衡。

邱俊榮答覆指出，錨機缺失對配重、平衡並無影響，預計12月中旬將完成回裝。他強調日前的出海測試決定是由台船、顧問與艦上官兵共同商議後做出。徐巧芯質疑，詢問官兵是否可出海測試時，官兵怎敢說不可以，但官兵心裡有數才會對外爆料。

國防部長顧立雄。（圖／中天新聞）

根據《中國時報》報導，一位退役軍方人士對海鯤號違反航安規定進行測試表達訝異。他表示，錨就如同煞車，錨機毀損送廠維修等同潛艦沒有煞車，若出港航道狹窄遇緊急狀況需要停船就必須下錨。他推測，沒有錨的海鯤號敢進行測試，就像試車前將高速公路淨空，沒有其他車輛才不需要使用煞車。

這位退役人士進一步說明潛艦錨機的運用方式，包括在淺水區錨泊可固定船位，在深水區錨泊時潛艦進行水下伏擊若需停留原位置而不動用推力，下錨同樣能固定船位。靠泊碼頭時先下錨於外側，離開時收錨即可移動船艏。進出港遇緊急狀況可施放錨並煞住錨鍊產生煞車效果。他強調錨機屬於影響航安的裝備，依海軍規定航安若有疑慮不得出海。

國防部長顧立雄則說明，潛艦的錨與水面艦船錨功能不同，一般潛航時不使用，主要在航經狹窄水域或進出港時因應緊急狀況作為減速使用，屬於多重備援選項之一。由於軍方評估潛艦的主、備動力系統正常，且有拖船警戒及伴護兵力全程支援，錨機在這次浮航測試並非必要條件。顧立雄強調，錨機調校回裝後將以浮航方式測試下錨與起錨功能。

徐巧芯認為，海鯤號在沒有錨機且存在安全疑慮的情況下出海，是為了掩飾進度跳票而硬要出海。顧立雄回應，原訂進度為11月底完成所有海測，現在已無法達成，因此沒有強行出海，也不存在政治性考量的問題。國民黨立委馬文君表示，錨是所有船隻都列入的航安裝備，既然12月會裝回，應該等裝回後再測試才更安全。

針對前海軍司令唐華調職是否因海鯤號進度跳票而被拔官的質疑，顧立雄說明唐華是轉任國防大學校長，並沒有被拔掉，人事異動都是總統做決定，他也與賴清德有討論。顧立雄於12月1日主持海軍司令任職布達交接暨授勳典禮，新任司令蔣正國上將與原任司令唐華交接印信正式履任。顧立雄肯定唐華任內戮力從公，積極推動海軍建軍規畫與兵力整建，全力配合國艦國造政策，完成多型艦艇交艦任務，有效提升海軍戰力。在新舊海軍司令交接場合，顧立雄並未特別提及海鯤號。

