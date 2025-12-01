海鯤號未裝錨機「玩命」海試 王鴻薇：罔顧人員安全
自製潛艦原型艦海鯤號（711號）安全爭議持續擴大，在第五度海上測試後，遭爆料錨機故障尚未排除且未安裝船錨，水密門與水密整合測試也未完成即啟航，並可能違反相關法律規定。國民黨立委王鴻薇批評台船為了趕11月底交艦驗收期限，在裝備未完成備便與調校的情況下執意海試，決策「草率、離譜至極」。
王鴻薇在11月30日中天節目「週末大爆卦」中首先質疑，潛艦海試應屬軍事機密，但岸邊卻出現民眾持國旗、布條為海鯤號加油，反問為何同樣行為過去會被放大為「洩漏機密」，而如今卻沒事。
王鴻薇表示，「5次海試都無船錨」恐怕違反對於一般船艦安全設備要求的精神，質疑台船為了趕11月底交艦驗收期限，明知裝備尚未完成備便與調校，仍執意出海測試。
王鴻薇強調，國防部曾回應稱「潛艦不適用船舶法」，她反問，那海鯤號究竟適用何種法規？她強調，不應該為趕進度而犧牲潛艦測試程序與軍事人命安全。
針對外界海鯤號「無錨海試」的質疑，台船公司11月29日曾發布新聞稿回應：
一、人員安全為船艦測試的首要考量，海鯤號歷次海上測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。
二、錨機為多重備援選項之一，海鯤號的錨機刻由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。
三、全艦水密門現況測試均正常，報導並不屬實。
四、依照我國《船舶法》第3條所定義之船舶：指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。並在第4條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用於本法之規定。
