海鯤號本月中才要回裝錨機 徐巧芯斥：軍方應嚴謹監督台船而非幫忙洗地

國民黨立委徐巧芯今（1日）於外交國防委員會質詢時痛批，就是因為有船員擔憂安全性才會爆料，國防部應嚴謹監督台船，而非幫台船洗地。（圖／李智為攝）

國造潛艦原型艦海鯤號近期進行5次海測，有台船知情人士向《鏡報》記者爆料海測時艦上沒有錨，痛批「拿全體船員生命開玩笑」。對此，國民黨立委徐巧芯今（1日）於外交國防委員會質詢時痛批，就是因為有船員擔憂安全性才會爆料，國防部應嚴謹監督台船，而非幫台船洗地。

徐巧芯今質詢時直指，海鯤號海測時錨機是否為損壞狀態？邱俊榮說，錨機當天是回原廠整修。徐巧芯說，那是不是錨機壞了才拿回去調校？是否海測之前就知道？邱俊榮回應「對」，並解釋是當初原廠測試時發覺有些元件需要做必要更換。

徐巧芯說，既然有要修正的地方，那為何海測不是等調校完畢再出海測試？難道是藉此加速，不顧安全，可以被接受？邱俊榮指出，潛艦潛航時不會用這個錨，一般是航進狹窄水域或進出港，是多元手段之一。徐巧芯詢問，那是不是需要嘛！船錨有沒有必要性？既然這樣講，那就乾脆別裝了？

海鯤號沒有錨就海測 海軍：船上官兵也參與評估

對此，邱俊榮回應「並沒有必要性」，徐巧芯回批，難道海鯤號沒有錨機也無所謂？邱俊榮說，這有先決條件，主要動力跟備用動力系統是正常，且當天左營軍港有做全程戒護。徐巧芯直指，所以實際上錨機對海鯤號是必要的東西，既然事後要回裝，為何要倉促出港？邱俊榮說，這有經過嚴密的評估，而這是由專業團隊、台船、國外技協以及最終使用者、船上官兵一起做的評估。

徐巧芯質疑，既然船上使用者都能接受，又有誰會受不了向《鏡報》爆料？尤其台船大言不慚地引用《船舶法》稱其不包含規範艦艇，但就艦艇方面，當然希望更加嚴格而非更鬆散，錨機本來就是必要的航安設備，如果這樣的測試可以被接受，以後是否所有海測都能在沒有錨機的狀況下測試？出海沒有錨機國防部也接受嗎？這是國防部的態度嗎？

邱俊榮回應，艦艇區分2種狀況，一種是成軍服役的服勤艦，對完整的服勤艦而言，錨機是重要的選項裝備，但有替代方案，而海鯤號還在建造階段，當天海上測試時，主電力舵機跟相關應變措施都有。

顧立雄（左）強調，未來錨機調校之後就會回裝，也會以浮航模式測試下錨、起錨的操作功能；至於何時回裝？邱俊榮（右）表示，12月中之後會回裝。（圖／李智為攝）

海軍指沒有錨機時數據影響小 徐巧芯：就是有影響、應用高標準看待

徐巧芯追問，測試難道不用講求數據正確？以符合交艦後得到的內容？邱俊榮回應，這次出去做的測試，並不需要很精準。此話讓徐巧芯啞然失笑，稱海測不需要很精準，這種話在國會殿堂也講得出來，全民聽到這種話，會覺得海試是嚴謹的嗎？

徐巧芯接著痛批，上次測試跟別人借潛望鏡來裝，這次沒有錨機，每次都丟三落四、少東少西，此次沒有錨機，對潛艦整體重量有沒有影響？邱俊榮回應，這次主要是做高轉速測試，而沒有錨機，對艦體整體重量影響「非常地低」，而船上會做自己的平衡跟配重，配重、平衡都沒有影響，重心跟浮心差異也不大，都會做統一考量。

徐巧芯強調，照其說法，測試數據和實際狀況就是會有差異，無論差距多少，測試數據跟實際上的最後結果就是不一樣，但測試當然希望數據相同，「你們有沒有拿人的生命當一回事，船員心裡有數」。

她直言，不管艦艇的重量、配重、重心、浮心等計算數據影響微乎其微，但就是有影響，牽一髮而動全身，希望海鯤號能是安全的潛艦，所以所有測試都應用高標準、高規格。結果台船說技協、專業團隊認為沒問題就出去，反正有兵力戒護等，不過這是台船說法，國防部不一定要買單，而是應該是要監督台船萬無一失，而不是台船說了算，若下次又有設備壞掉，那還要持續測試嗎？

顧立雄回應，秉持安全仍是首要考量，所以每次海測都有經過完整的逐項評估，會制定安全規範跟風險管理，在符合安全條件下才會安排海測。他並說，潛艦潛航時並不使用錨，而是航經狹窄水域或進出港時，因應緊急狀況作為減速使用，是多重備援選項之一；國防部評估主備動力系統正常，以及在拖船兵力戒備，才執行此次海測。

海軍稱12月中回裝錨機 顧立雄：海測絕無政治考量

顧立雄也強調，未來錨機調校之後就會回裝，也會以浮航模式測試下錨、起錨的操作功能；至於何時回裝？邱俊榮表示，12月中之後會回裝，顧立雄也補充，會配合後續海測執行驗收。此番言論讓徐巧芯質疑，那就是國防部知道12月中錨機才要修好，所以若不先讓海鯤號海測，11月的海測目標就要跳票了，所以才讓海鯤號先出海？

顧立雄強調，軍方沒有做任何政治性海測，因為11月底完成海測，事實上已經做不到了，因此仍會以安全考量。徐巧芯痛批，軍方基本上都說沒有趕，但就是在趕，她沒有要說這是政治性海測，只是有船員擔憂爆料，因此她在意艦艇安全問題，國防部應用最嚴謹的態度監督台船，而不是幫台船洗地。



