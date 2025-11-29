海鯤號水密門、錨機未完成即測試？ 海軍強調：無安全顧慮

海鯤號最新海上畫面曝光！可見這次主機冒煙開始進行運轉測試，為日前傳聞主機系統有問題只能用電力航行闢謠。（台船提供）

海鯤號自27日起一連兩天出海，執行海上測試工作，台船也發布最新海上測試畫面，可見這次主機冒煙開始進行運轉測試，為日前傳聞主機系統有問題只能用電力航行闢謠。而媒體爆料，海鯤未完成水密門整合測試即出航，批有安全疑慮；對此海軍今日回應，符合航行安全條件才出航。

國造潛艦海鯤號於27、28日一連兩天出海，進行海上浮航測試。台船公司也公布海坤號於外海航行時的畫面，可見艦身中斷噴出白煙正在進行動力主機運轉測試，這也是海坤號罕見有相關畫面流出，有特別為日前傳聞海坤動力主機有問題、只能用電力航行的輿論闢謠。此外，台船製造無人艇「奮進的魔鬼魚號」也在一旁伴行。

台船公司陳政宏董事長表示：「韌性新防衛，台船已就位」，強調公司將持續積極配合政府政策，加強國際合作，提升軍艦技術，研製無人船艇，厚植國防軍工產業的量能，帶動供應鏈發展，增強防衛韌性，為國家建構可恃而有效的防衛戰力。

然而媒體爆料，曾參與潛艦製造的台船資深人士透露，海鯤號潛艦連最基本的「水密門」都未完成全系統的整合測試，出海潛航測試即會有嚴重的安全顧慮，甚至連在乾塢進行岸測時，也發生錨機系統故障，因此5次海測，艦上都沒有錨，痛批是拿全體船員生命開玩笑。

水密門是艦內艙間的密封防水系統，以防在艦體受損時，海水蔓延至全艦導致沈沒，屬於損害管制系統的重要一環。

對此海軍今日回應強調，歷次海上測試均制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測期程，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

