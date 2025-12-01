海鯤號沒船錨沒差？海軍直言「海測不需很精準」 徐巧芯驚：這話也講得出來

台灣首艘國艦國造海鯤號潛艦日前完成第5次浮航測試，不過卻傳出水密門未完成系統整合測試、艦上錨機損壞導致沒船錨等問題，被媒體批評是拿船員生命開玩笑。國民黨立委徐巧芯今（1）日對此質詢國防部，海軍參謀長邱俊榮表示「這幾次出海僅是測試，並不需要很精準」，她則痛批每一次海鯤號的海測都丟三落四、少東少西，會讓人民懷疑政府海測的嚴謹性。

徐巧芯引述媒體報導，指出海鯤號在最近一次海上測試時，問題包含艦上錨機損壞，甚至出港時沒有錨，被批評是 「政治性海測」，拿全體船員生命開玩笑，並要求說明海鯤號在海測時，錨機是否為損壞狀態。

邱俊榮回覆，當天錨機是回原廠整修；徐巧芯則追問，是不是因為錨機壞了才拿回去調校，在海測之前是否就知道？既然在海測之前就已知道有些元件要更換，為何不等到準備好再出海？

邱俊榮解釋，潛艦用錨一般在潛航時不會使用，一般是用於狹窄水域或進出港，是多元備便手段的一環，測試當天主要動力跟備用動力系統是正常的，且當天左營軍港有全程戒護，這是由專業團隊、台船、國外技協以及最終使用者船上官兵一起做的評估。

不過徐巧芯認為，國防部等於是告訴民眾，海鯤號上沒有錨機也無所謂，並質疑測試是否講求數據正確、數據符合交艦後得到的內容？邱俊榮進一步說明，「要看條件之下，因為這次出去做的測試，並不需要很精準，最重要是動力測試，而這次主要測試是做高轉速測試。」

徐巧芯則批，「海上測試不需要很精準？這個話在國會殿堂上也可以講出來？全民聽到，會覺得海測是嚴謹的嗎？」上次沒有潛望鏡，這次沒有錨機，下次不知道什麼沒有，每次都丟三落四、少東少西。

徐巧芯質疑，缺少錨機對於艦艇的整體重量、配重、以及計算重心跟浮心的數值是否有影響？邱俊榮表示，影響非常低，配重與平衡都有做統一考量跟評估。

徐巧芯說，現在的測試方式就是國防部說了算，今天少了錨機國防部卻認為沒問題，沒有拿人的生命當一回事，船員心裡有數；希望海鯤號是安全、很好的潛艦，所以所有的測試都應該高標準、高規格，台船只要認為沒問題就可以交貨出去，但國防部不一定要買單，應該要監督台船萬無一失。

國防部長顧立雄對此回應，品質安全還是首要考量，每次海測都會做逐項評估，制定安全規範與風險管理，在確定安全的情況才會安排海測，未來在錨機調校回裝之後還會再做進一步的檢測，最快12月中會做回裝，並強調沒有任何政治性考量。

