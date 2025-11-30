海鯤號浮航測試無船錨 台船：下次海試會回裝錨機

岸邊傳來的民眾加油聲不斷，國造潛艦海鯤號27、28日連2日海測，至今已經進行5次浮航測試，距離潛航測試愈來愈近。不過卻傳出因為錨機故障，前5次出海都沒有船錨，被質疑有安全疑慮。台船回應，先前錨機正在由原廠調校，但歷次海試都經過完整評估，沒有安全顧慮。

台船副總經理周志明說：「海鯤軍艦它每次的海上測試，都是經過整個專案團隊跟所有的技協逐一評估所有的安全項目後符合安全條件，我們就會進行測試，目前整個錨機也已經經過原廠調校、已經備便，我們未來回裝之後，以後測試都是完整的。」

台船表示，錨機是多重備援選項之一，下次海試錨機就會回裝、一同出海。海軍司令部則回應，都是在符合航行安全條件後安排海測，全程有伴護跟警戒兵力共同執行，沒有安全顧慮。專家分析，由於船錨有一定重量，先前浮航測試、沒有帶錨，相關測試數據、恐怕不夠精準。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說：「你在做浮航測試的時候，一定會考慮到壓力、重量、浮力，你這次不帶船錨出去，所測出來的數據就少了一塊。台船就開誠布公的說還需要幾次的完成浮航測試之後，才能進行潛航測試。」

國軍持續強化防衛量能，但共軍擾台、仍舊不停歇，國防部29日到30日偵獲27架次共機、11艘共艦、3艘公務船在台海周邊活動，其中25架次共機逾越海峽中線，國軍運用任務機艦跟岸置飛彈系統，嚴密監控、應處。