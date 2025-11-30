海鯤號浮航測試無船錨 「配重」疑也出問題

國造潛艦「海鯤艦」近期完成第5次浮航測試，卻傳出因錨機故障導致前5次出海都未裝設船錨的爭議。台船已證實錨機正由原廠調校中，強調此狀況不影響海測進行，但爆料人士質疑此舉違法且危及船員安全。據了解為彌補約400至600公斤的錨體重量，海鯤艦採用分布於三處的水櫃配重方式，此舉引發擔憂可能造成測試數據不準確。

海鯤艦日前完成第五次浮航測試。（圖／TVBS）

這艘舷號711的國造潛艦原型艦「海鯤號」，根據爆料人士透露，在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，導致5次海測期間艦上都沒有安裝船錨。爆料人士指控，這種情況下出海是違法行為，等於拿船員生命開玩笑。對此，立委王定宇表示，每當國造潛艦進入重要節點時，就會出現一些扭曲、錯誤的假訊息，進行認知攻擊。他強調這些說法不是外行就是故意扭曲事實。

民進黨立委王定宇。（圖／TVBS）

台船對此事件做出回應，承認海鯤號的錨機確實正由原廠進行調校，並表示日後將會回裝。台船強調，經過團隊評估，此狀況不會影響海上測試的進行，並指出依照船舶法規定，相關規範僅適用於民間船隻。然而，爆料人士進一步揭露，海鯤號是在乾塢進行岸測檢測時，因壓力過大直接將錨機毀損。相較之下，美國維吉尼亞級潛艦在前艦後方下方有明顯的圓形錨點，這是潛艦的應急定位與繫泊能力的重要部分。

根據掌握的資訊，為了彌補錨體重量（約400至600公斤），海鯤號原本應該位於艦艏下方的錨機系統，現在改以分布在三處的水櫃配重方式來進行海上測試。軍事專家蘇紫雲表示，如果前方沒有錨距，那麼將近0.5公噸的重量加上錨機重量總計約3公噸，可能就需要利用前方的水櫃多加一些水來保持平衡。

軍事專家蘇紫雲。（圖／TVBS）

這種配重方式被質疑可能導致測試數據出現落差，更令人擔憂的是，一旦錨體裝回，可能需要重新進行一次測試，增加了國造潛艦計畫的複雜度。

