海鯤號浮起來了仍不給錢 學者轟藍白：目的就是要弱化台灣的國防

記者李鴻典／台北報導

國造潛艦海鯤號日前進行「淺水潛航測試」，下潛100公尺測試順利完成，達成重要里程碑，但藍白對此仍有諸多批評，民眾黨主席黃國昌還要海鯤號「爭氣點」。學者痛批，藍白本來的目的就是要弱化台灣的國防，讓台灣無法抵抗中國的軍事力量，因此繼續砍國防預算或是完全不審國防預算條例才是他們的唯一解。

海鯤號日前進行「淺水潛航測試」，下潛100公尺測試順利完成，達成重要里程碑（圖／台船提供）

國民黨立委徐巧芯1/29表示，有人可能會問，那下潛測試（50公尺）成功過後是不是就可以動支後續艦了？答案是「不行」，因為國防部顧立雄部長公開的的承諾「沒有完成海試不會動支」。海上測試除了浮航，還有50公尺下潛的數次測試，最關鍵的是200公尺的下潛測試及戰鬥測試等，全部完成，才算「完成海試」。也就是說，從頭到尾其實沒有人擋住海鯤號與其後續艦的預算，是國防部和台船自己無法如期完成進度導致的。

黃國昌1/30則是表示，花了納稅人幾百億，「拜託，爭氣一點！爭氣一點！延宕了多久？花500億耶」；他說，過去質詢時提到過，日本同級的潛艦只花150億，海鯤號花500億搞到今天這種表現，對得起國人嗎？該給的錢，台灣人民什麼時候少給過啊？認真一點。

學者葉耀元對此表示，講句實話，就算海鯤號成功下潛200公尺再浮上，藍白的這些立委也不會過預算。道理很簡單，他們想怎麼挑剔就可以怎麼挑剔，因為他們本來的目的就是要弱化台灣的國防，讓台灣無法抵抗中國的軍事力量，因此繼續砍國防預算或是完全不審國防預算條例才是他們的唯一解。

葉耀元直言，要對這些藍白立委有期望，那就是自己太蠢了。而真正要檢討的，是相信藍白這套「民進黨政府所有的案子都有貪污」然後「寄望在野黨可以合理的監督執政黨」，把票投給藍白的中間選民。一切都是供給需求，而且個人造業個人擔。

