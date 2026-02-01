海鯤號浮起來了「不給錢」？軍事專家預言藍白下步開砲了！

國造潛艦海鯤號29日、30日連兩天進行「淺水潛航測試」，下潛一百公尺測試順利完成，達成重要里程碑，但曾經批評「浮起來就有錢」的藍委徐巧芯仍堅稱「不給錢」，要求最關鍵的是200公尺的下潛測試及戰鬥測試等全部完成，才算「完成海試」；民眾黨黨主席黃國昌更拿日本、台灣潛艦類比，酸海鯤號「爭氣點」。對此，軍事專家吳明杰痛批藍白為反對而反對，更預言徐巧芯的下一步。

吳明杰在《台灣向前行》節目中細數台灣潛艦取得不易的過程，2001年美國總統小布希宣佈對台軍售8艘潛艦，卻遭在野國民黨、親民黨在立院一再阻攔，直到馬英九上台後改成潛艦國造，當年藍委林郁方不斷主張潛艦國造，現在民進黨潛艦國造了、國民黨「不是應該全力力挺」，現在潛艦國造又有個千百個理由。

吳明杰批在野黨「為反對而反對」，徐巧芯現在設定「潛到兩百公尺」，等到海鯤號潛到兩百公尺、她就會說三百公尺，等到你潛到三百公尺、她又說四百公尺，用無限的理由、各種方式阻攔。吳明杰更解釋潛艦潛航測試過程是非常複雜的工程，包含外部壓力殼是否耐壓，電力、液壓、通訊、導航系統都要測試，還有主被動聲納都要測試，最後一關是戰鬥系統測試，才能正式交給海軍，交給海軍後還要進行初步戰鬥測試，真的完成了、全部都具備戰力且安全無虞、作戰測試，才能真正服役。

吳明杰痛批國民黨、民眾黨「潛艦打造、測試過程非常複雜」，而且高度機密性、技術性「如果不懂，就不要對外講笑話，讓國人非常不齒」。政治評論員張益贍也問「黃珊珊要不要出來幫你哥哥、潛艦國造最關鍵執行人黃曙光說句話」，黃國昌酸海鯤號爭氣點「黃珊珊要不要出來講句話？」

