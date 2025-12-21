海鯤號海測以最低安全標準出海？海軍回應了

▲海鯤號潛艦遭爆海測期間以「最低安全標準」出海。（圖／台船提供）

[NOWnews今日新聞] 國造潛艦「海鯤號」11月完成第5次浮航測試，但仍因11月底交艦跳票，台船每日依合約遭海軍開罰19萬。媒體爆料，海鯤號沒達到安全標準就出海測試，甚至國外監造團隊都不敢上船。對此，海軍指出，外界所稱「以最低安全標準」進行海測的說法，與實際情況並不相符。

最低安全標準出海 國外監造團隊不敢上船

根據《鏡報》報導，海鯤號潛艦在泊港測試時即發生液壓系統出現問題，負責的外國廠商花了40個月都搞不定，但海軍司令部為了趕在520前夕執行「政治性出海」的海上測試，一再催促台船要提前執行海測，台船最後被逼，在柴電主機沒有完成併聯的情況下，第一次出海完全以電瓶電力，所以僅2個小時即返航；第二次出海更發生X型尾舵的液壓失效，艦上官兵用手動的方式才保住海鯤號潛艦。

爆料人士更指出，就因為國外監造、技協都知道海鯤號液壓問題，因此前二次海測，外國團隊都不敢上船出海；而在X型尾舵液壓失效雖然修復後，雖然一般承包商不得不上船外，但包括戰鬥系統與聲納整合的美商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）、 負責戰鬥系統整合的雷神公司（Raytheon）及光電桅桿（潛望鏡）的美國 L3Harris的外籍人士迄今不敢登船出海測試。

最低安全標準海測說法 海軍：與事實不符

對於相關指控，海軍回應表示，原型艦歷次海上測試皆依照既定測試流程與安全規範執行，相關測試條件與風險評估，均經各單位專業審查，並在海試安全評估會議中反覆確認。海軍指出，外界所稱「以最低安全標準」進行海測的說法，與實際情況並不相符。

海軍進一步說明，各階段海上測試期間，外籍監造技術人員與裝備廠商，皆依照測試程序書及實際測試需求安排，並綜合考量艦上空間限制與專業分工，分批隨船出海進行測試與調校，並不存在外界所指稱「因未達安全標準而拒絕登船」的情況。

