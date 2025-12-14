海鯤號海測傳液壓失效 台船：缺失都逐次解決

海軍官兵跟台船人員站在甲板上，這是國造潛艦海鯤號今（2025）年6月份第2次海測畫面，現在卻傳出當時艦上液壓系統失效，導致X型尾舵無法轉向，靠艦上官兵以人力轉舵才順利回港。

台船回應，各項缺失都逐次解決，為了保密跟加緊測試，外界對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應。

民進黨立委王定宇表示，「找到問題，修正問題，然後把原型艦造好，本來就是這個階段的工作，找到了，能夠把它修整、能夠把它調校，不就是我們海測的目的嗎？」

國民黨立委李彥秀認為，「這已經嚴重打擊到民眾對國防建軍的信心，潛艦國造是台灣國防自主非常重要的里程碑，應該寧求穩，不求快。」

海軍司令部則強調，全船有多重備援措施，當天應變處置都在安全範圍內。軍事專家陳國銘認為，也是訓練電腦系統失效的一環。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說：「在測試的過程中，當然要訓練說萬一電腦失效的話，人力怎麼操控，這個是我們可以承認跟理解，甚至模擬說液壓失效。」

國軍提升防衛量能，除了強化研發、生產國造武器裝備，根據《華爾街日報》報導，11月在美國夏威夷聯合太平洋多國戰備中心（JPMRC）的聯演，集結8千多名官兵，主要來自美國，也有邀請包括台灣在內的多國參與，聚焦在高機動化以及無人機作戰環境。

前飛彈指揮部計畫處長周宇平指出，「軍事交流部分就已經難能可貴的經驗，然後從別國可能在作戰的經驗中獲得一些啟發，我覺得對台灣來講一定有相當正面幫助。」

周宇平認為，除了有助國軍提升無人機作戰思維，更可望能讓未來台美互相支援、更順暢。

