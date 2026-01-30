政治中心／程正邦報導

海鯤號海測告捷！「百米深潛」提早達標，專家揭密：六艦護航反間諜戰。（圖／新台派上線）

台灣國造潛艦「海鯤號」（SS-711）海上測試（SAT）傳來重大突破！今（30）日海鯤號挑戰難度極高的「100公尺深潛測試」，由於各項系統表現極佳，進度超出預期，返航時間比首日提早約 1 小時。軍事專家紀東昀（諸葛風雲）指出，海鯤號此次出海不僅驗證了 HSLA-80 耐壓鋼材的強韌性，背後更展開了一場縝密的「反間諜聲紋保衛戰」。

黃創夏指出，若海鯤號未來能在 600 公尺深度的水域運作，將對中共潛艦形成威脅。（圖／新台派上線）

挑戰 100 米深潛與「600 米伏擊區」戰略

資深媒體人黃創夏在三立政論節目《新台派上線》中指出，海鯤號具備極佳的深潛潛力，若海鯤號未來能在台灣周邊具備 600 公尺深度的水域運作，將對中共解放軍潛艦形成壓倒性威脅。

「老蘇聯潛艦深度約 450 公尺，美軍海狼級則在 500 至 600 公尺之間，」黃創夏分析，如果海鯤號能掌握 600 公尺深的水下伏擊區，就能在共軍宋級、唐級潛艦的「下方」伺機而動，「你在上面怎麼潛，我們都在你下面摸熟了，這就是最好的伏擊位置。」

海鯤號今天海測期間，中共解放軍派出33架次機艦偵蒐偷錄資料，遭國軍驅趕。（圖／新台派上線）

三層安全通道：出動紀德艦與海巡驅離間諜船

為保護海鯤號最核心的「聲紋」不被共軍偵蒐，國軍此次布署了極為罕見的「三層護航機制」：

1. 外衛環（反制偵蒐）： 出動基隆艦（紀德級）與班超艦於 24 海里外警戒，負責防空與反艦，強力驅趕共軍情報船與偵測船，防止其錄取海鯤號的水文波動與聲紋參數。

2. 中衛區（清空操演區）： 由海巡 3000 噸級宜蘭艦與 600 噸級旗津艦負責淨空海域，避免商船或研究船誤入。

3. 內衛環（近身戒護）： 由 100 噸及 35 噸快速巡防艇在周邊密集巡邏，防止漁船靠近接觸艦體。

紀東昀透露，海鯤艦上官兵透過潛望鏡看到岸邊民眾拉布條支持，不少人感動落淚。（圖／新台派上線）

技術突破：通過水密壓力測試 將挑戰夜間「發射操雷」

軍事專家紀東昀表示，昨日海鯤號已通過 50 公尺淺水測試，證明其壓力殼的焊接與「真圓性」（Roundness / Sphericity）完美。今日挑戰 100 公尺深度，重點在於驗證水下「懸停」與「姿態平衡」。

「潛艦是一個圓管，最怕在海底翻滾，」紀東昀解釋，海鯤號的前翼與 X 型尾舵今日成功維持了艦身穩定。下一步，海鯤號將挑戰「過夜海測」，進行高難度的夜間操作型魚雷（操雷）發射驗證。屆時將透過聲納鎖定目標，餵入參數後發射會發光的遙控魚雷，完成最終戰術測評。

紀東昀指出，軍迷透過 AIS 戒護的海巡艦艇航跡，反推海鯤號的操演區域。（圖／新台派上線）

感人瞬間：潛望鏡看見軍迷拉布條 官兵濕了眼眶

海測現場也流傳著溫馨的小故事。紀東昀透露，有一位女性船迷騎了兩小時摩托車趕到高雄港，只為對著海鯤號大喊「每天為你祈禱」。這份熱情傳到了艦艙內，艦上官兵透過潛望鏡看到岸邊民眾拉布條支持，不少人當場感動落淚。

此外，針對軍迷透過 AIS（船舶自動辨識系統）追蹤，紀東昀說明，由於海鯤號執行任務不開啟 AIS，航迷是透過戒護的海巡艦艇航跡，反推海鯤號的操演區域。每一分數據的回報，都見證了國人對國艦國造的深切期待。

