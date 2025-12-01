海鯤號海測未裝錨！顧立雄喊「安全首要考量」：錨具在此測試非必要條件

記者詹宜庭／台北報導

國造原型艦「海鯤號」日前完成第5次浮航測試，但傳出不僅「水密門」並未完成全系統整合測試，該艦的錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航行安全。對此，國防部長顧立雄今（1日）表示，秉持安全還是首要考量，每次海測都有經過完整逐項評估，制定安全規範與風險管理應處，符合安全條件下才會安排海上測試，此次因評估主備動力系統正常，且拖船警戒、戒護兵力全程支援，錨具在這次測試非必要條件，預計12月中之後會將錨裝回。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。藍委徐巧芯質詢時問，海鯤號測試時候，錨機是否已經故障？海軍參謀長邱俊榮中將表示，當天錨機回原廠整修，發現有些元件要做必要更換。因為潛艦在潛航時不會用到錨，只有在航經狹窄水域，或是進出港時才用到，這是多元備便手段。

徐巧芯又追問，「那是不是需要？不需要就別裝了啊」，邱俊榮回「沒有必要性」，徐巧芯說「你要注意你的說法，你是說海鯤號上沒有錨機也無所謂？」邱俊榮則指出，這有先決條件，是主要系統、備用系統是正常的，還有當天高雄港也有全程嚴密安排。徐巧芯質疑，那為什麼要急著出港？難道海鯤艦完成後，錨機壞了也可以開出去？這是國防部的態度嗎？邱俊榮表示，艦艇有分兩種狀況，一種是完成服役的服勤艦，錨機是重要的選項裝備，但有替代方案，主電力舵機跟相關應變措施都有。

顧立雄則補充，第一，秉持安全還是首要考量，每次海測都有經過完整逐項評估，制定安全規範與風險管理應處，符合安全條件下才會安排海上測試，就這次來說，是在航經狹窄水域或進出港時，因應緊急狀況作為減速使用，是多重備援選項之一。國防部評估主被動力系統正常，還有拖船警戒、戒護兵力全程支援等，錨具在這次浮航測試並非必要條件。但潛艦還在建造測試階段，錨機在調教、回裝後，再以浮航測試方式下錨、起錨操作功能。徐巧芯再問，預估何時將錨裝回？邱俊榮則說，預計12月中之後。

