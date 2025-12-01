海鯤號海測沒錨機 海軍：有些元件要更換、12月中裝回

國防部長顧立雄 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 潛艦原型艦海鯤號海測被爆沒有裝上錨機，台船昨日證實錨機運回原廠調教。海軍參謀長邱俊榮今（1）日表示，錨機調較好，「12月中會裝回」。對此，國民黨立委徐巧芯質疑，國防部是為了避免抨擊海鯤號11月海測跳票遭到抨擊，所以沒有錨機下還、是進行海測，國防部長顧立雄則稱，他們沒有要趕什麼，沒有什麼政治性考量。至於錨機損壞情形，邱俊榮則說，「它自己發覺有些元件要做必要的更換」。

國防部長顧立雄今日前往立法院外交及國防委員會報告並備詢，並於活動前受訪。

對於潛艦原型艦海鯤號被爆出無錨出海測試，台船昨日說明，錨機為多重備援選項之一，「海鯤軍艦」錨機刻由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。另外，全艦水密門現況測試均正常，報導並不屬實。

顧立雄備詢前受訪說，錨是在一般就專家意見顯示，不管是國外技協，或是國內這些海軍的專業，錨在一般潛航時並沒有使用，但我們也有設計多重備援的一些手段，不管是在浮航的時候或接下來要進行潛航的時候，那這些多重備援的手段都會確保我們浮航跟潛航是安全，是安全還是會列為他們首要的考量。

媒體也詢問，海軍司令唐華被拔掉，是不是海鯤號問題，顧立雄否認說，這個唐上將現在轉任國防大學校長，並沒有被拔掉這樣的講法。所有的這些人事的異動，由總統身為三軍統帥所做的決定，他也會跟總統進行討論。唐上將我們也要借用他的專業跟才幹，然後在國防大學能夠繼續進行我們整個國防改革教育的一個重大的任務。

國民黨立委徐巧芯質詢時說，當天海鯤號測試時錨機是否為損壞狀態？海軍參謀長邱俊榮說，「當天錨機是回原廠做一個整修。(徐：它是不是壞了才拿回去調教？這個是什麼時候知道的，在海上測試之前就知道了嗎？)對，它當初就是原廠它在做測試的時候，它自己發覺有些元件要做必要的更換。（徐：為什麼不是等調較好了，再出海測試呢？）潛艦用的錨，它一般是潛航時是不會用這個錨，它一般用在航進狹窄水域或進出港的時候。它是一個多元備變的手段。（徐：它有沒有必要性？）並沒有必要性。」

徐巧芯說，「你現在說海鯤號沒有裝錨也沒也關係喔」。

邱俊榮說，「它有個先決條件就是說，它的主要動力跟備用動力的系統是正常。它的錨機及當天左營高雄港是有做全程的.....，它是經過嚴密的.....。（徐：對於你們這個是在碰運氣。）我們這個評估是專業團隊台船、國外技協、還有最終使用者船上的官兵跟我們一起做評估」。

對於徐巧芯質詢說，今天要測試要不要講求數據正確？邱俊榮說，「要看哪種監測環境。（徐：各項的數據要不要符合所需的內容？）要看條件之下，因為它這次出去後做的並不需要很精準，它最重要是符合動力的.....」。

顧立雄說，安全還是重要的，在符合安全條件下才會安排海上測試。就這次潛艦用錨，是在航進狹窄水域或進出港，因應緊急狀況作為減速之用，是一個多重的備援選項之一，他們評估主被動力系統正常，還有拖船、伴護兵力全程支援，錨機在這次浮航測試不是一個必要的條件。但潛艦還在建造，錨機之後，還是會再調教之後回裝之後，會以浮航的方式來測試下錨跟起錨的操作功能。

對於什麼時候回裝？邱俊榮說，「12月中」。

但徐巧芯則質疑，國防部是為了避免大家抨擊海鯤號11月要再進行海測跳票所以在沒有錨機下還是進行海測。

但顧立雄則稱，他們沒有要趕什麼，有什麼政治性考量。

