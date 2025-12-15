海鯤號海測液壓系統全掛 謝寒冰嗆：下潛測試讓賴清德來

國造潛艦海鯤號浮航測試狀況頻發，近日遭爆，在第二次海測時液壓系統全面故障，X型舵無法轉向，全靠官兵在舵機室以人力接力操作才讓舵面轉向。對此，媒體人謝寒冰質疑為何要國軍官兵冒生命危險測試，更嗆到時候要進行下潛測試時，「賴清德、卓榮泰要進艦內」。

海鯤號進行海測。（圖／台船）

海鯤號頻遭爆料缺失，負責承造的台船公司13日發出聲明強調，測試過程中團隊積極解決問題，逐步強化與改善缺失，迄今並無任何工程技術瓶頸與困難。台船呼籲媒體善盡報導責任，並表示今後相關媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應。

謝寒冰14日在《新聞大白話》節目中直言，台船的聲明等於證實真有此事，只是告訴外界現在缺失已經修復。他質疑，所謂液壓系統全部失效，是因為海鯤號還在海上所以救得回來，但如果下潛時全部失效該怎麼辦？謝寒冰反問：「所以這個船...有人敢去測試嗎？」

總統賴清德。（圖／資料照）

謝寒冰強烈要求，未來海鯤號要下潛測試時，賴清德、卓榮泰一定要到場且必須進入艦內。他表示，「你們進去測了，沒有問題，我們就願意相信！」謝寒冰認為這樣才公平，質疑為什麼要國軍官兵去幫他們冒這個險。他更強調蔡英文也要一起去，因為這是她任內推動的案子。

謝寒冰指出，大家一起潛下去再安然浮上來，就能證明這艘潛艦絕對安全，否則誰敢去測試？他批評，台灣已經花了全世界最貴的錢去造這艘潛艇，到現在會不會潛不知道、毛病一大堆、未來有沒有戰力不曉得。謝寒冰質疑這種東西真的能用嗎，並建議：「我們還是老老實實去跟別國買潛艦，不要再自己做了好不好？」

