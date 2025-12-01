海鯤號海測無錨惹議！顧立雄喊「潛航不需要錨」：有設計多種備援手段

​國民黨立委王鴻薇批評，海鯤號「五次海試都無船錨」恐違反對一般船艦安全設備要求的精神，並進一步質疑其裝備尚未完成備便與校調仍執意出海測試的決策過程「過於草率」；對此國防部長顧立雄今（1）日受訪引述專家意見稱「錨在一般潛航的時候並沒有使用」，並進一步補充有以安全為首要考量，設計多種備援手段。

顧立雄今早赴立法院外交及國防委員會報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，在備質詢前受訪回應海鯤號相關議題。

針對海鯤號遭質疑「五次海試都無船錨」的情況，顧立雄強調，有請教國外技協、國內海軍專業的專家，多數意見均認同「錨在一般潛航的時候並沒有使用」；面對外界疑慮，顧立雄也強調，無論是浮航還是接下來的潛航，都會以安全為首要考量，設計多種備援手段。

