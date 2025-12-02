海鯤號海測狀況百出 徐巧芯：看賴清德有沒有魄力查弊

圖為首艘潛艦國造「海鯤號」。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 海鯤號潛艦日前連兩天出海測試，被爆料該艦錨機故障，出海時根本沒有裝上船錨，罔顧航行安全。面對海鯤號測試一再出包。國民黨立委徐巧芯今（2日）感嘆，海鯤號現在的狀況，她是越來越同情。總統賴清德有沒有魄力對海鯤號重新檢驗，看裡面有沒有弊案，這要看賴清德有沒有決心。

徐巧芯表示，先從人事來看，台船公司在鄭文隆之後，已經換了兩位董事長，當初潛艦國造、海鯤號的推手黃曙光離開了，接續負責作海測的唐華也備調離崗位，可以看到，與海鯤號相關的人事不斷更迭，還有進行海測的時候，每一次出去，今天缺手、明天缺腳，到底海測有沒有正確的數據？

徐巧芯強調，之所以要測試，就是要測試出，到時候交艦的完整數據做參考，潛艦是相當精密的軍武，容不得錯，這攸關到國軍的生命安全，所以，這一次沒有錨就去測試，這是很荒謬的事情。大家都知道，錨機大概要有3到4噸重，錨機被拿回原廠調教，海測前就知道，會在12月中修好裝回去，但硬要11月就把海鯤號推出去做測試，這不就是急就章，趕著被罰錢之前先做測試，只是要讓大家不要覺得海鯤號出不去。

徐巧芯說明，錨機有其放置部位，整體錨機是屬於金屬，拿掉錨機之後，出海後是用水櫃做代替，但他們不敢把水櫃取代錨機的放置部位，因為水跟金屬的密度本來就不一樣，所以為了安全考量，海鯤號出海測試時，是把水櫃分成前、中、後三個位置，按照錨機的重量做平均分配，但船艦配重、浮心、整體配置都會在測試的參數上產生很大的區別，等同出去海測後回來的數據根本不精準，國防部也已經承認這件事情。

徐巧芯表示，大家都是用高規格、高標準來看待海鯤號，因為海鯤號的預算非常高，500多億元，他們希望安全有效能。錨機對於一艘艦艇是最後的保險絲，才能確保大家的安全。他們希望海鯤號好，但經過這麼多次浮航測試，上次是潛望鏡沒有，要跟人家借，這次是錨機沒有就貿然出海測試，那下一次會缺什麼？不要罔顧船艦上人員的安全，應該要有錨機、要有測試、要有精準數據，就要按表操課，海軍要用嚴格標準監督台船，而不是幫台船「洗地」。

對於海鯤號相關人事陸續離去。徐巧芯表示，當初這些人都信誓旦旦說，海鯤號要測試的時候，他們會一起測，但在海鯤號浮航之前，這些人就不見了。海鯤號從當時的錄音檔事件就看到，韓國的記協疑似原本要用空頭公司的方式來操作，這件事的查辦進度到哪了？賴清德有沒有魄力針對海鯤號做重新的檢驗？包含裡面有沒有弊案，這要看賴清德有沒有決心，但他們現在只看到人事不斷換人、拼裝，沒看到政府針對海鯤號有無弊案願意認真的去查察，這讓大家感到非常遺憾。

徐巧芯喊話，她希望賴政府拿出魄力，如果海鯤號真的沒辦法完成，那大家只能接受，可是，因為裡面有弊案，出海測試、交艦後有大問題，那請問誰要負責？

